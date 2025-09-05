El influencer Serenpierz sorprendió a miles de usuarios en redes sociales al compartir, paso a paso, su proceso de transformación de mujer a hombre. Su historia, narrada en videos e imágenes, reveló detalles íntimos que no tardaron en encender la conversación digital, según reportaron medios como El Boletín y Noticias Telemicro.

Más noticias

🌟 El orgullo del influencer Serenpierz

En una de sus publicaciones más recientes, Serenpierz expresó gratitud consigo mismo por haber creído en su autenticidad. Con una frase breve, dejó clara la esencia de su camino: “Quiero agradecer a mí mismo por creer que puedo ser mi verdadero yo auténtico. Por convertirme en Él”.

No te pierdas de leer: El veneno de esta araña provoca erecciones durante horas: ¿Qué dice la medicina?

Las reacciones no se hicieron esperar. Para algunos fue un acto de valentía digno de reconocimiento. Para otros, la sorpresa vino cargada de dudas y críticas.

❓ El detalle que desató preguntas

Los cambios visibles de Serenpierz incluyen la cirugía de mastectomía y el inicio de un tratamiento con testosterona que trajo vello facial y una apariencia más masculina. Pero lo que más llamó la atención fue su decisión de someterse a una histerectomía y las imágenes compartidas de su rostro recuperándose de las cirugías.

🔥 Una conversación que no termina

La experiencia de Serenpierz no solo mostró la transformación física de un creador de contenido. También abrió un debate sobre identidad de género, salud trans y la forma en que las redes se convierten en escenario de historias personales que desafían prejuicios.

Te puede interesar: Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C cumple…

El Boletín destacó que las imágenes del antes y después captaron la atención de miles de seguidores. Noticias Telemicro subrayó que la polémica no ha cesado, pues mientras algunos celebran su autenticidad, otros siguen cuestionando sus decisiones médicas.

Te recomendamos: