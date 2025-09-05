Cada 5 de septiembre, una frase se instala en la memoria colectiva: “hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13”. Se trata de uno de los temas más icónicos de Vico C, escrito en 2003 para su hija Marangely Lozada Trinidad. Lo publicó en el disco ‘En honor a la verdad’ y, desde entonces, cada año revive en redes sociales, como recuerda El Diario.

Más noticias

👧 La hija detrás de la canción

Marangely era apenas una adolescente cuando inspiró la letra. Hoy cumple 35 años y su vida siguió un camino propio. Estudió Educación Infantil y fue profesora de artes plásticas. Además, creó Educreativo, un emprendimiento en Puerto Rico que desarrolla juegos didácticos y pedagógicos. En su perfil se describe como “la perfecta combinación de arte, educación y entretenimiento infantil”.

No te pierdas de leer: Los secretos que Taylor Swift ha dejado en sus canciones y ahora que se casa ¿se acaba el desamor?

También es madre de dos hijos, bailarina, actriz y maestra de teatro. De la niña que marcó una generación, queda una mujer que inspira desde otros escenarios.

⏳ Un giro inesperado

La canción nació en circunstancias duras. Vico C la escribió en una cárcel de Florida, donde cumplía seis meses de condena por posesión de drogas. El rapero hablaba en el tema de sus miedos, de la adolescencia de Marangely y de las decisiones que podrían cambiar su destino.

Te puede interesar: En septiembre, dos festivales de cine imperdibles llegan a Ecuador: Eurocine EC 2025 y el 24 EDOC

🌎 Una fecha que se vuelve viral

Han pasado 22 años y el ritual se repite. En Puerto Rico, Ecuador o cualquier rincón con conexión a Internet, el timeline se llena de frases y saludos para Marangely. El cumpleaños de la hija de Vico C se transformó en una celebración virtual compartida, como si todos devolvieran un poco de lo que esa canción les entregó.

Te recomendamos: