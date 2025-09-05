Las erecciones prolongadas que provoca la picadura de la araña bananera han pasado de ser un fenómeno peligroso a una posible solución médica. Esta criatura, conocida científicamente como Phoneutria nigriventer y originaria de Sudamérica, guarda en su veneno la clave para el desarrollo de un tratamiento contra la disfunción eréctil, según lo difundido por Marca.

Más noticias

🕷️ Erecciones y araña bananera

El veneno de la araña bananera es uno de los más letales del mundo animal. Sin embargo, produce un efecto secundario que sorprendió a la ciencia: priapismo, es decir, erecciones dolorosas que pueden durar hasta cuatro horas. Médicos de Brasil comenzaron a recibir pacientes con este inusual síntoma, tal como explica El País. Lo que parecía una emergencia médica se transformó en una línea de investigación con aplicaciones insospechadas.

💡 El hallazgo inesperado

Un equipo de científicos de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Belo Horizonte, analizó las moléculas responsables de este fenómeno. “El veneno solo nos sirve como modelo para identificar qué moléculas provocan el priapismo. En el laboratorio hemos desarrollado una versión sintética mucho más segura y menos compleja”, señaló la investigadora María Elena de Lima en declaraciones a la AFP, citadas por Marca.

No te pierdas de leer: Demi Moore habla de Bruce Willis y defiende a la esposa del actor y sus decisiones

El resultado fue un gel tópico capaz de generar erecciones en pocos minutos. Solo se necesita aplicarlo de forma directa en la zona para activar la producción de óxido nítrico, un compuesto esencial en el proceso.

⚡ Más allá del sexo

El avance científico no se limita a la vida íntima. La investigación abre puertas para pacientes que han atravesado cirugías como la prostatectomía radical, que puede afectar los nervios encargados de la erección. Según detalló De Lima, la molécula sintética también estimula otras células que producen óxido nítrico, lo que representa una esperanza para quienes no responden a fármacos convencionales.

De acuerdo con El País, estudios en animales demostraron que el veneno incrementa el flujo sanguíneo en el pene y activa mecanismos cerebrales vinculados a la excitación sexual.

🩺 Una cara peligrosa

Pero no todo es promesa. La picadura de la araña bananera también puede generar dolor, fiebre, mareos y alteraciones cardíacas. 20 Minutos recuerda que el priapismo prolongado es una condición que requiere atención médica inmediata, ya que puede dañar los tejidos del pene y causar disfunción irreversible si no se trata a tiempo.

Te puede interesar: Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C cumple…

La misma fuente subraya que la araña, aunque suele evitar al ser humano, se ha expandido fuera de Brasil debido al transporte de fruta, llegando a países como Ecuador, Colombia y varias regiones de Europa.

Te recomendamos: