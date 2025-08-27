Shakira vive un momento histórico. Su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour‘ alcanza números asombrosos desde su inicio el 11 de febrero de 2025 en Brasil.

Estas son las cifras impresionantes de la ‘Loba‘.

Shakira rompe récords en 2025, su tour ya vendió entradas equivalentes a la población de Quito

A nivel global, la artista suma más de 2,5 millones de entradas vendidas. Shakira reflejó ese éxito en su cuenta de Instagram con publicaciones que resaltaron la fascinación del público.

En un carrusel de fotos también destacó el millón de boletos vendidos solo en México. De acuerdo con la colombiana, se trata de la gira más grande realizada en el país azteca.

Shakira hace historia en EE.UU.

Su presencia en Estados Unidos también impresiona. Más de 700 000 entradas se vendieron solo en ese país. Eso posiciona a la gira entre las 30 más taquilleras de todos los tiempos en EE. UU.

Según Billboard Boxscore, dicha etapa generó cerca de 250 millones de dólares, consolidando a Shakira como una de las artistas latinas más rentables del momento.

México se rinde al talento de Shakira

Este país se convirtió en un territorio excepcional para la colombiana. Superó el millón de boletos vendido. Desbordó estadios monumentales como el GNP Seguros, donde sumó siete conciertos agotados, un hecho sin precedentes.

La gira suma más de 50 conciertos con entradas agotadas. En ese listado están los tres shows que Shakira ofrecerá en Quito: 8, 9 y 11 de noviembre de 2025.