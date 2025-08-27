‘KPop Demon Hunters’ ha roto récords en Netflix y en la taquilla estadounidense. La película animada, producida por Sony y distribuida por la plataforma de streaming, es ya la más vista en la historia de Netflix, con 236 millones de visionados acumulados. El País confirmó que este hito coincidió con su estreno en cines de EE. UU., donde también encabezó la taquilla con 18 millones de dólares en apenas un fin de semana.

🎤 ‘KPop Demon Hunters’ y sus protagonistas

La cinta sigue a Huntr/x, un grupo ficticio de tres chicas —Rumi, Mira y Zoey— que alternan una exitosa carrera musical con una misión secreta: combatir criaturas del inframundo. Su rivalidad con los Saja Boys, una banda de demonios disfrazados de idols, da forma a la trama. De acuerdo con People, la mezcla entre acción y K-pop ha sido clave para atrapar a millones de espectadores.

🔥 El impacto inesperado

La película no nació como un proyecto original de Netflix. Fue Sony quien financió la producción y luego la vendió a la plataforma, que aceptó cubrir todo el presupuesto y añadir pagos extra. Ese giro, reseñado por El País, resultó ser una jugada maestra: hoy la cinta lidera tanto en streaming como en salas de cine.

🎶 Una banda sonora histórica

El impacto no se limita a la pantalla. Su canción principal, Golden, llegó al número uno del Billboard Hot 100, convirtiendo a Huntr/x en el primer grupo femenino en lograrlo desde Destiny’s Child en 2001. Otras tres canciones también entraron al top 10. People destacó que la banda sonora debutó en el número uno del ranking de soundtracks de Billboard, con la participación de productores ligados a BTS, Twice y Blackpink.

✨ Lo que viene

Netflix y Sony ya confirmaron que negocian una segunda parte. Según El País, la plataforma planea convertir ‘KPop Demon Hunters’ en su propio ‘Frozen’, con secuelas, cortometrajes y hasta un musical. ¿Podrá superar lo ya alcanzado? La respuesta aún está en suspenso, pero la expectación no deja de crecer.

