Enrique Iglesias, el cantante y compositor español, será padre por cuarta vez junto a Anna Kournikova.

La noticia, que ha sido compartida por la revsita Hola!, ha generado una oleada de felicitaciones de parte de sus seguidores, quienes celebran que a sus 50 años, Enrique atraviese una etapa tan plena tanto en lo personal como en lo profesional.

Una familia que crece

La pareja, que lleva más de 25 años junta, ya es madre y padre de tres hijos: los mellizos Nicholas y Lucy, de siete años, y Mary, de cinco.

Con este cuarto bebé, Enrique y Anna amplían su familia mientras continúan con sus respectivas carreras.

Enrique, conocido por éxitos como ‘Súbeme la radio’ y ‘Bailando’, mantiene un vínculo cercano con sus fans.

Recientemente, compartió escenario con Emilia Mernes en España, donde deslumbró a la audiencia con su energía y talento, generando aplausos y ovaciones que reflejan su enorme popularidad.

La reacción de los fans

La noticia de su próximo hijo ha despertado gran emoción en redes sociales.

Sus más de 18 millones de seguidores en Instagram no han dejado de enviarle bendiciones y mensajes de cariño, destacando su trayectoria musical y su papel como padre dedicado.

Enrique Iglesias se prepara así para sumar un nuevo integrante a su familia, mientras continúa construyendo una carrera musical que ha trascendido generaciones y fronteras.

