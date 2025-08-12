El fenómeno global del K-pop vive un momento especial este 2025 al coincidir con el Día Mundial del K-pop y el debut de un tema en el número uno de la prestigiosa lista Billboard Hot 100.

Golden, el tema, creado por HUNTR/X e interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, forma parte de la banda sonora de la serie animada ‘KPop Demon Hunters’.

Este éxito representa un nuevo capítulo para el K-pop, un género que no solo se expandió masivamente en Asia, sino que también conquista mercados en Estados Unidos, Europa y América Latina.

Golden brilla en la lista Billboard

Golden lidera la lista Hot 100, que mide la popularidad de las canciones en Estados Unidos. Se convirtió además en la banda sonora más escuchada según las estadísticas oficiales de Billboard.

La serie ‘KPop Demon Hunters’ captó la atención de fanáticos y críticos por su innovadora mezcla de animación y música.

EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, reconocidos artistas en la escena, aportan su voz y estilo para crear un tema que une a los seguidores del género con nuevas audiencias.

¿Cuándo se celebra el Día Mundial del K-pop?

El Día Mundial del K-pop se celebra cada 15 de agosto. Conmemora el impacto global de este género que desde sus inicios en la década de 1990 ha evolucionado para convertirse en un fenómeno cultural de alcance internacional.

Desde grupos emblemáticos como BTS y BLACKPINK hasta talentos emergentes, el K-pop sigue marcando tendencia en la música y el entretenimiento.