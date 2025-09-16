Karol G vuelve a marcar un hito en su carrera. La cantante paisa será la primera colombiana en encabezar el Festival de Música y Artes de Coachella 2026, según reporta El Tiempo de Colombia. Su presencia destaca junto a Sabrina Carpenter y Justin Bieber, artistas principales del evento que se realizará en el Empire Polo Club de Indio, California.

Más noticias

🔥 ¿Por qué este momento es único para Karol G?

El logro de Karol G no es casualidad. Apenas días después de su presentación en el Vaticano junto a Andrea Bocelli y John Legend, anunció su participación en Coachella. Billboard destaca que la cantante se convierte en ‘headliner’ el sábado 12 y 19 de abril de 2026, mientras Carpenter y Bieber lideran otras fechas del festival.

No te pierdas de leer: Gánate entradas para disfrutar del concierto de Aleks Syntek en Quito

🎶 Expectativa en el desierto

Coachella es uno de los festivales más grandes y rentables del mundo, y Karol G encabeza la lista de artistas internacionales en el ‘lineup’. Ámbito informa que la venta oficial de entradas inicia el 19 de septiembre, con valores desde 549 hasta 649 dólares. Los asistentes podrán disfrutar de su energía junto a otros actos como The Strokes, Young Thug, Disclosure y Major Lazer, entre otros.

💫 Un hito para la música latina

El ascenso de Karol G refleja su impacto global. Desde su nombramiento como Mujer del Año por Billboard Women In Music hasta su participación en shows históricos, la paisa consolida su carrera internacional. El Tiempo de Colombia enfatiza que, aunque otros latinos han brillado en Coachella, nunca una cantante colombiana había ocupado el codiciado puesto de ‘headliner’.

Te puede interesar: Video viral | Tiktoker asegura tener criatura nacida de un meteorito

📌 Guía rápida para fans

Los seguidores podrán verla los sábados 12 y 19 de abril. Es recomendable adquirir las entradas desde la venta oficial y prepararse para un espectáculo lleno de sorpresas y colaboraciones inesperadas. Coachella 2026 promete ser un festival que marcará tendencias, con Karol G como protagonista indiscutible.

Te recomendamos: