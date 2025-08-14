La cantante colombiana Karol G será la protagonista del Show de Medio Tiempo de la NFL. Se trata de un evento que promete atraer la atención de millones de fanáticos del fútbol americano y la música urbana.

La artista, reconocida internacionalmente por sus éxitos en el reguetón y la música latina, se presentará en un escenario de primer nivel que marcará un hito en la historia de la liga.

¡Es oficial! Karol G encabezará el Show de Medio Tiempo de la NFL

La actuación de Karol G tendrá lugar en São Paulo, Brasil, durante un partido que enfrentará a los Kansas City Chiefs contra los Los Angeles Chargers.

Esta edición del Show de Medio Tiempo será transmitida de manera exclusiva en vivo a través del canal oficial de la NFL en YouTube.

El evento está programado para el 5 de septiembre, a las 22:00 (de Ecuador) y se espera que combine producción de alto nivel con la energía característica de Karol G.

NFL en Brasil

La elección de Brasil como sede refleja el creciente interés de la NFL por consolidar su presencia en Latinoamérica, un mercado que ha mostrado un aumento significativo en seguidores y transmisiones en vivo de partidos.

Para la cantante colombiana, se trata de una oportunidad para conectar con sus seguidores internacionales y expandir su influencia en el continente.

Karol G llegará a esa presentación luego de estrenar su nuevo disco ‘Tropicoqueta‘.