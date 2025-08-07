La colombiana Karol G presentó una nueva interpretación que conmueve a sus seguidores en varias partes del mundo.

Con un formato más íntimo, la artista deja de lado las producciones cargadas de efectos. Esta vez ofrece una propuesta en la que su voz y la música adquieren protagonismo absoluto.

El lanzamiento se dio a conocer este jueves 7 de agosto de 2025. Lo hizo a través de sus plataformas oficiales y generó una rápida respuesta en redes sociales.

Karol G se aleja del ritmo y sorprende con un acústico emocionante de un tema bien movidito

El tema que conmovió a sus fans corresponde a una versión acústica de Se puso linda. Es una de sus canciones más conocidas. Se popularizó por su energía urbana y ritmo contagioso.

En esta nueva entrega, Karol G transforma la composición en una balada suave, con arreglos de guitarra. También hay percusiones que resaltan la calidez de su interpretación.

El tema acústico de Karol G está en YouTube

En su canal de YouTube, donde se publicó el video oficial, las imágenes muestran a la artista en un estudio sobrio. Karol G está vestida de manera sencilla y con una expresión concentrada.

Este concepto visual refuerza la intención de transmitir cercanía y autenticidad, un sello que la artista busca imprimir en sus últimos proyectos.

Fans de Karol G reaccionan a la nueva versión de Se puso romántica

Los comentarios de los fans no tardaron en llenar las plataformas digitales.

Mensajes de admiración y emotividad se multiplicaron. Los seguidores destacaron la capacidad de la cantante para reinventar sus propias canciones.

Algunos usuarios señalaron que la versión les permitió conectar de una manera distinta con la letra. Otros aplaudieron la calidad vocal.