Agencia EFE / EL COMERCIO

La cantante colombiana se presentó la noche de este sábado, 13 de septiembre de 2025, en un recital junto a otros artistas. Te contamos los detalles de cómo fue la presentación de Karol G en el Vaticano.

Karol G en el evento Grace of the World

Karol G llevó este sábado su ritmo y su voz a la monumental Plaza de San Pedro del Vaticano. El insólito evento se llevó a cabo como el acto de clausura de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. Este se celebraba en Roma desde la víspera.

Durante el evento se iluminó el cielo romano con drones, que formaron obras de arte de la cristiandad.

El recital tuvo a la imponente Basílica de San Pedro como telón de fondo. FOTO: EFE.

El show se realizó ante miles de personas que abarrotaron la plaza vaticana. Mientras el espectáculo de drones presentaba formas como la manos de Dios y Adán en los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina o el rostro sonriente de Francisco.

El epicentro del catolicismo se convirtió en un extraordinario escenario a cielo abierto con música de todo tipo: pop, rap, sacra, góspel y el ritmo latino de mano de la ‘Bichota’.

Karol G en el vaticano junto a Andrea Bocelli

Karol G entró del brazo de su padre. Apareció ante el público vestida con un elegante vestido negro con pedrería. La artista arrancó su presentación con su tema ‘Mientras me curo del cora’, de su álbum ‘Mañana será bonito’ (2023).

Según fuentes de su entorno, ella vivió con entusiasmo su exhibición en el Vaticano.

Minutos más tarde regresó al escenario para emocionar junto al tenor Bocelli con el clásico ‘Vivo por ella’.

Karol G calificó al momento como “el más sublime de su carrera”. En un posteo realizado en Instagram agradeció a Pharrell Williams por invitarle a cantar en el evento, a su equipo de trabajo y a su familia.

Karol G en el Vaticano recibió muestras de cariño

Entre el público se pudo percibir las muestras de cariño hacia ella: banderas, camisetas y símbolos no solo de su país, sino también de distintos lugares de Latinoamérica… pues muchos habían acudido para ver precisamente a la estrella colombiana.

“Es un evento bonito, pero en realidad venimos a ver a Karol G”, reconoce a EFE la peruana Liz, que celebra que la cantante participa “en representación de Latinoamérica”.

Muchos otros acudieron para escuchar a Bocelli, encargado no solo de inaugurar el concierto con su ‘Ave María’, oportuno tratándose de un lugar sagrado, sino también de organizarlo. En ello contó con la colaboración de plataformas como ‘Disney+’ y ‘Hulu’, que lo retransmitieron.

“Venimos por él”, promete el colombiano Jair, envuelto en banderas, aunque admite que su hijo, de 18 años, prefería a Karol G.

Góspel, rap y reivindicaciones en el Vaticano

Otro de los invitados de honor en este macroconcierto fue el estadounidense Pharrell Williams. Él con su célebre ‘Happy’ puso a la multitud a bailar y aplaudir. Tal y como proclama la propia letra: “la felicidad es la verdad“, declaró ante el público.

Antes, el artista había instado a los asistentes a encender las linternas de sus móviles y afirmó que era “una oportunidad para unirnos”. Según Williams, no se está “haciendo lo suficiente” en el mundo actual.

Asimismo, Pharrell introdujo a John Legend, a quien definió como una “leyenda”. Por su parte, Legend, entusiasmó con el piano con los temas ‘Glory’ y ‘Bridge Over Troubled Water’.

Entre otras participaciones destacaron la de la beninesa Angélique Kidjo, que llevó a la plaza vaticana los ritmos tropicales de ‘La vida es un carnaval’, del mito cubano Celia Cruz, o la de Jennifer Hudson, que cantó junto a Bocelli ‘The prayer’.

El dueño de casa se ausentó

Tras la actuación de los artistas, los miles de asistentes en la plaza se pusieron en pie para festejar -por adelantado- el cumpleaños del papa León XIV, que este domingo alcanza los 70 años.

Aunque, tal y como estaba previsto, el pontífice estadounidense no asistió al concierto. En su nombre, lo abrió el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la basílica vaticana. A los pies del templo reiteró el “no a la guerra” y su “sí a la paz y la fraternidad”, el motivo -al menos moral- de este ya memorable concierto en la plaza vaticana.

Otras voces en discursos en el Vaticano

No todo fue música y baile, sino que entre la columnata de Bernini resonaron las voces del activista indio Kailash Satyarthi, Premio Nobel por la Paz de 2014, o de la mozambiqueña Graça Machel, viuda de Nelson Mandela.

“El silencio ante las injusticias jamás conducirá a la paz y la paz demanda acción”, advirtió Satyarthi.

Machel, por su parte, recordó escenarios de conflicto como Palestina, Sudán, Ucrania, República Democrática del Congo, Myanmar o Mozambique.

“Debemos comprometernos en dar una paz justa a todos los lugares donde la violencia nos ha despojado de nuestra humanidad y, en este encuentro mundial por la fraternidad humana, afirmamos con una sola voz que la justicia debe ser el último guardián de la reconciliación”, exclamó. EFE