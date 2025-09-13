Perú logró un triunfo histórico en ‘El Mundial de los Desayunos’, al imponerse a Venezuela y su arepa en la gran final. El pan con chicharrón peruano obtuvo: 12,8 millones de votos, frente a los 12,6 de Venezuela. Una final reñida: Venezuela estuvo al frente por momentos, pero Perú supo remontar

Antes de la final, Perú venció a Chile con un récord de votación que sumó casi 10 millones de votos, superando ampliamente los 7,8 millones de la marraqueta con aguacate, según reportó el influencer español Ibai Llanos a través de sus redes sociales.

🥐 Pan con chicharrón: ¿por qué enamora?

El tradicional pan con chicharrón no solo representa la gastronomía peruana, sino que también generó una respuesta masiva en redes desde los cuartos de final contra Ecuador. La final enfrentó a Perú contra Venezuela, que avanzó con la arepa reina pepiada, un platillo que combina carne mechada, huevo y el Maltín.

¿Qué tiene el pan con chicharrón de Perú?:

🎥 Ibai Llanos y su reacción a la comida peruana

El streamer español visitó Yakumanka, restaurante del chef Gastón Acurio en Barcelona, para degustar el pan con chicharrón. “Perú es una locura”, comentó Llanos en su video de YouTube, destacando la pasión de la comunidad por su gastronomía. Su entusiasmo refleja el impacto que el certamen virtual ha tenido, al movilizar a millones de votantes y generando récords históricos de participación, según RPP.

🔥 Una competencia que rompió récords

Desde el inicio de ‘El Mundial de los Desayunos’, cada voto tuvo un peso crucial y se aseguró un resultado representativo, lo que creó un ambiente de competencia similar al mundial de fútbol. Los usuarios de toda América Latina participaron activamente, dejaron comentarios, emitieron sus votos y compartieron a sus favoritos.

