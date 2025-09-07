Perú y Venezuela se clasificaron para la final de ‘El Mundial de los Desayunos‘, tras superar las semifinales con récord de votos, sumando un total de 28 millones de participaciones, anunció el famoso youtuber Ibai Llanos este domingo 7 de septiembre de 2025 en su cuenta de Instagram.

Perú y Venezuela en la final de ‘El Mundial de los Desayunos’

Perú se convirtió en el primer finalista de ‘El Mundial de los Desayunos’ tras vencer a Chile en un enfrentamiento que rompió récords de participación. La competencia se realizó a través de votaciones populares que contabilizaron hasta el domingo 7 de septiembre. Cada voto tuvo un peso fundamental para garantizar un resultado justo y representativo.

El plato que llevó a Perú a la final fue el tradicional pan con chicharrón, que obtuvo casi 10 millones de votos, según Llanos, quien lo comunicó en sus redes sociales. Este resultado superó ampliamente los 7,8 millones que registró Chile con la marraqueta, dejando en claro la preferencia del público por la propuesta peruana. La semifinal entre ambos países destacó por su alta concurrencia de votantes y la emoción que generó en redes sociales.

La segunda semifinal enfrentó a Venezuela y Bolivia, en un duelo mucho más ajustado. La arepa venezolana logró 5,5 millones de votos, mientras que Bolivia alcanzó 5,2 millones.

Este margen permitió que Venezuela asegurara su cupo en la final, generando expectativa sobre el enfrentamiento con Perú. Los seguidores de ambos países esperan con entusiasmo la definición del campeonato.

Una competencia reñida por los mejores desayunos del mundo

En total, ‘El Mundial de los Desayunos’ acumuló 28 millones de votos, cifra superior a la registrada en los cuartos de final, donde participaron ocho países. La dinámica del certamen mostró un crecimiento en la participación y el interés por la gastronomía regional, evidenciando la popularidad de los desayunos tradicionales de América Latina.

La gran final enfrentará a Perú y Venezuela, con el pan con chicharrón contra la arepa como protagonistas.

Ibai Llanos informó que la definición se llevará a cabo este lunes 8 de septiembre a las 19:00, hora de España. Se espera que el evento genere gran expectativa entre los fanáticos de la gastronomía y los participantes que siguieron la competencia desde sus inicios.

‘El Mundial de los Desayunos’ no solo premia la creatividad culinaria, sino que también resalta la diversidad gastronómica de los países participantes. Perú y Venezuela llegan a la final con propuestas sólidas y tradicionales, listas para disputar el título que definirá al plato favorito del público, según el comentario del influencer español.

