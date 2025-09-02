‘El Mundial de los Desayunos’ se ha convertido en el evento viral que ha paralizado las redes. El lunes 1 de septiembre de 2025, el streamer español Ibai Llanos reveló los resultados de los cuartos de final, y la sorpresa fue mayúscula: el bolón ecuatoriano se ganó la atención de todos, pero no pasó de ronda. Los fanáticos de cada país votaron a través de Instagram, TikTok y YouTube, transformando a este torneo en un fenómeno global.

🥘 Bolón ecuatoriano: ¿el favorito inesperado?

Aunque Ecuador logró 7,8 millones de votos, fue superado por los 8,1 millones de Perú. Bolivia sorprendió al vencer a Argentina con sus salteñas, pastel y bebida api y sumar 1,8 millones de votos. Venezuela arrasó con 2,7 millones superando a Colombia, con su maltín, reina arepa pepiada y empanada de carne mechada. Chile no se quedó atrás y ganó a España con la marraqueta, consiguiendo 2 millones de votos.

La votación de Ecuador en ‘El Mundial de los Desayunos’ revela un dato interesante: aunque Perú ganó en términos estrictos, Ecuador movilizó proporcionalmente a más ciudadanos, mostrando un entusiasmo notable pese a tener menos población.

Ecuador: 7,8 millones de votos de 18,14 millones de habitantes → ≈43% de la población.

Perú: 8,1 millones de votos de 34,22 millones de habitantes → ≈23,7% de la población.

Aunque Perú tuvo 300 mil votantes más, su proporción sobre la población total fue mucho menor.

Por cada millón de habitantes, votaron aproximadamente 430 mil en Ecuador vs 237 mil en Perú.

🌎 Semifinales que prometen emociones

Así quedaron los enfrentamientos: Chile contra Perú y Venezuela contra Bolivia. Ecuador queda eliminado, pero la pregunta sigue: ¿a quién apoyará el público ecuatoriano? Las rencillas con Perú y Chile aún son tema de conversación por los puntos restados en las eliminatorias mundialistas, mientras la cercanía cultural andina con Bolivia y la acogida de venezolanos en Ecuador complican la decisión.

🍴 Conoce los platos finalistas

Cada desayuno tiene su historia y su receta. Perú llega con pan con chicharrón y tamal peruano, Chile con la marraqueta, Venezuela con maltín y arepas, y Bolivia con sus salteñas, pastel y api. La decisión final aún está por tomarse, y los curiosos esperan descubrir cuál de estos sabores será el rey del Mundial.

🥟 Empanadas salteñas de Bolivia, sabor y tradición en cada bocado

En Bolivia, las empanadas salteñas son mucho más que un desayuno: son historia, paciencia y tradición concentradas en media luna dorada. Desde las calles de La Paz hasta cafeterías en otros países, este bocado revela secretos de guisos jugosos, masa ligeramente dulce y un “repulgue” que delata su origen, legado de recetas que datan del siglo XVIII y del mestizaje culinario andino. Como describe Vogue, “sin importar su origen, las salteñas son hijas de las mañanas frías y de las sobremesas sin prisa”, un ritual que invita a saborear la vida con calma y memoria de la tierra. Prepararlas requiere dedicación: masa elástica, guiso de carne, papas, ají y un toque de gelatina que mantiene el jugo intacto hasta el primer mordisco.

🥪 Pan con chicharrón: un clásico que une familias peruanas

Cada tercer sábado de junio, Perú celebra el Día del Chicharrón, un plato que no puede faltar en los desayunos familiares. Con pan crocante, carne suave y acompañamientos como camote y zarza criolla, este manjar refleja siglos de historia criolla y tradiciones heredadas de la época inca y española. Como señala Perú Informa, “el pan con chicharrón se convirtió en favorito de los desayunos peruanos”, adaptándose a múltiples preparaciones según la región, desde el frito chiclayano hasta las versiones de Apurímac o Arequipa, todas ricas en sabor y cultura. Su aroma y textura siguen reuniendo a las familias en la mesa, celebrando la identidad gastronómica del país.

🌽 Arepa venezolana: un manjar con sabor e identidad

La arepa venezolana es mucho más que un pan de maíz: es un plato principal lleno de historia y tradición. Con rellenos que van desde carne mechada hasta queso amarillo, cada bocado refleja la riqueza de la gastronomía venezolana y su carácter como alimento central en la dieta diaria. Como señala CNN, “la arepa sabe a lo que le pongas”, destacando su versatilidad y su papel en unir familias y culturas desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Su popularidad ha cruzado fronteras, consolidándose como símbolo culinario universal.

🥖 Marraqueta chilena: el pan que une mesas y generaciones

La marraqueta, también conocida como Pan Batido o Pan Francés, es el pan emblema de Chile y un protagonista en todas las mesas sin distinción. Su elaboración requiere pericia, fermentación prolongada y un delicado “batido” que le da su característica hendidura central. Como destaca Red Bakery, “tiene un origen misterioso, pero su presencia en la gastronomía chilena es innegable”, reflejando siglos de historia que van desde los colonos españoles y franceses hasta su popularización en Tacna y otras regiones. Hoy se disfruta como acompañamiento de platos tradicionales y sigue siendo símbolo de identidad y tradición en Chile.

