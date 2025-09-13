El Ecuador despertó con una noticia que sacudió la memoria musical del país: Mike Albornoz, ícono del rock y la balada de los años 80 y 90, falleció este 13 de septiembre de 2025. El anuncio se conoció a través de mensajes de despedida de amigos y colegas en redes sociales, según informó KCH.

🎸 Mike Albornoz y su origen

Nacido en Guayaquil en 1965, Ángel Wilfrido Albornoz, conocido como Mike Albornoz, comenzó su carrera en la adolescencia con la agrupación E.A.S.Y. Allí versionaba a bandas como Queen, Elton John y The Rolling Stones. Aquella etapa lo preparó para lanzarse como solista y consolidarse como una de las voces más representativas del país.

💔 Canciones que hicieron historia

Con temas como San Viernes y Un balde de agua fría, Albornoz se convirtió en un referente musical de finales de los 80. Su estilo de fusión entre rock y balada conquistó a toda una generación. Canciones como Tus besos, Piano piernas y Mi perfecta manera de amar aún resuenan en la memoria colectiva.

🎭 Más allá de la música

Su talento no se limitó al escenario musical. Mike Albornoz participó en obras como ‘Cats’, ‘El Mago de Oz’ y ‘La Bella y la Bestia’. Ese paso por el teatro musical le permitió mostrar otra faceta artística, siempre acompañado de la guitarra o el piano, instrumentos que lo acompañaron en sus más de cuatro álbumes de estudio.

🌟 Un legado imborrable

Hasta el momento no se han revelado las causas de su fallecimiento. Sin embargo, lo que permanece es el legado de un artista que trascendió generaciones. Mike Albornoz se despidió físicamente, pero su voz seguirá viva en cada acorde de sus canciones.

