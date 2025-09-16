Un meteorito que cayó en Pedregal, Panamá, se ha convertido en el centro de una historia que parece sacada de una película de ciencia ficción. Un joven, identificado en TikTok como Kinpanama, asegura que de la roca surgió una extraña criatura que crece con la luz del sol y desprende un olor a quemado. El relato, recogido por Diario El Tiempo de Colombia y Noticias Caracol, se volvió viral y mantiene a los internautas en expectativa.

El hallazgo ocurrió a finales de agosto de 2025. Kinpanama encontró una roca plateada en su patio trasero. Poco después notó que quemaba las plantas y que de ella emergía una criatura desconocida. Según su testimonio, el organismo solo se alimenta al exponerse al sol. Por eso decidió guardarlo primero en un frasco de cristal y luego en una caja fuerte para frenar su crecimiento.

Los videos del meteorito se convirtieron en sensación en TikTok. Muchos internautas dudan de su veracidad y aseguran que todo es un montaje para obtener vistas. Otros creen que el joven podría estar usando inteligencia artificial para simular la criatura. En contraste, algunos usuarios piden precaución y advierten que el organismo parece peligroso.

En sus publicaciones más recientes, el panameño afirmó que la criatura cambió de color y aumentó de tamaño hasta ocupar toda la caja fuerte. También relató que cada vez que intenta grabarla su conexión a Internet falla, lo que aumentó la intriga. De acuerdo con Noticias Caracol, el joven llegó a decir que el ser lo está volviendo loco y que “esto parece una película de terror”.

🧩 Científicos lo dudan

Mientras tanto, especialistas contactados por medios como El Tiempo de Colombia descartan que se trate de un hongo. El propio usuario asegura que envió muestras a varias instituciones para conocer el verdadero origen. La criatura, que muchos ya llaman “Venom” (el simbionte de ‘Spiderman’), sigue siendo un enigma para todos los que siguen su historia.

