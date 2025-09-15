Simon Leviev, ciudadano israelí conocido por inspirar el documental ‘El Estafador de Tinder’ de Netflix, fue detenido este lunes 15 de septiembre de 2025, en el aeropuerto de Batumi, en Georgia, según informaron medios locales.

La detención en Georgia de Simon Leviev, ‘El estafador de Tinder’

De acuerdo con el Ministerio del Interior de Georgia, la detención se realizó en cumplimiento de una notificación de captura emitida por Interpol.

Las autoridades locales no ofrecieron mayores detalles sobre los motivos específicos de la detención ni sobre los pasos legales que seguirán.

Un estafador con identidad falsa

Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat, alcanzó notoriedad mundial en 2022 tras el estreno del documental de Netflix, que narra cómo suplantaba la identidad del supuesto hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.

Engaños a través de Tinder

Según el documental, Leviev utilizaba la aplicación de citas Tinder para conocer a mujeres en distintos países de Europa.

Luego de ganarse su confianza, les pedía grandes sumas de dinero alegando estar en peligro o necesitado de ayuda financiera urgente para mantener su estilo de vida lujoso.

Un fraude millonario

De acuerdo con estimaciones mencionadas en la producción de Netflix, Leviev habría estafado cerca de 10 millones de dólares a sus víctimas.

Aunque en años anteriores fue detenido brevemente en Israel, nunca enfrentó cargos por la mayoría de los casos documentados.

Futuro judicial incierto

Hasta el momento, se desconoce si el ciudadano israelí será extraditado o enfrentará cargos en Georgia. Tampoco se ha confirmado si hay países que hayan solicitado su entrega por delitos pendientes.

