El cantante, compositor y productor mexicano Aleks Syntek llega a Quito para celebrar sus 35 años de trayectoria artística con un espectáculo inolvidable que promete emociones, recuerdos y música en vivo de primer nivel.

El show se realizará el 26 de septiembre de 2025 en el Teatro San Gabriel, dentro de su gira internacional TOTAL Syntek Tour – 35th Aniversario.

Y tú puedes ser parte de esta experiencia única participando en el sorteo de entradas que te permitirá disfrutar del concierto junto a un acompañante.

Un regreso muy esperado de Aleks Syntek

Syntek, considerado uno de los grandes exponentes del pop en español, regresa a Ecuador después de casi dos décadas.

Sus fans podrán corear en vivo clásicos como Duele el Amor, Sexo, Pudor y Lágrimas, Intocable, Mis Impulsos Sobre Ti y Tu Necesidad, temas que han marcado a generaciones y que lo han consolidado como una de las voces más influyentes de la música latina.

Cómo participar en el sorteo

Los interesados deben llenar el formulario que está a continuación. Debes ingresar tus datos personales para participar en un sorteo, que se realizará este 22 de septiembre.

Detalles del evento