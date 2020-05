La música y la fama ganan espacio en el documental

LEA TAMBIÉN

El 22 de noviembre de 1997, el mundo lloraba la muerte de Michael Hutchence, vocalista de la banda australiana INXS. El grupo estaba a punto de comenzar la gira por su último disco ‘Eleganted Wasted’.

La vida de Michael Hutchence se extinguía trágicamente, dejando una historia de fama, pero también de excesos y conflictos internos.



Aunque oficialmente el hecho se catalogó como un suicidio, hubo hipótesis sobre asesinato y otras que apuntaban a los excesos que hicieron del ‘rockstar’ un mito. Casi 23 años después, el director Richard Lowenstein corre la cortina para esclarecer algunos hechos en ‘Mystify’ que, después de pasar por el festival de Tribeca, llegó a Netflix.

Video: YouTube, cuenta: Madman Films

En ‘Mystify’, la imagen de Michael Hutchence se recompone como un vitral de voces, entre el testimonio de sus padres, amigos, parejas y colegas, que relatan la vida del hombre, pero también la del artista, su origen, su ascenso y su oscura metamorfosis. El abundante material de archivo, que incluyen filmaciones caseras del propio Hutchence, componen la cronología de un ‘biopic’ y revelan los ángulos menos visibles de su protagonista.



La relación entre el arte (la música en particular) y la fama también ha sido el centro de otras producciones documentales, que han cobrado vida en el ‘streaming’.



Kurt Cobain fue otro músico que dejó tras de sí un legado generacional y una impetuosa historia de vida. ‘Montage of Heck’ es un completo repaso a la vida de la estrella del grunge, mientras que ‘Kurt y Courtney’ explora la tumultuosa relación entre Cobain y Courtney Love. Ambos filmes pueden verse en Amazon Prime.

Video: YouTube, cuenta: Películas de YouTube



Tras su fallecimiento en 2009, Michael Jackson fue el protagonista de ‘Michael Jackson: this is it’, disponible en Netflix, que rendía un tributo a su carrera, y otros como ‘Leaving Neverland’, que se estrenó el año pasado en HBO, que explora las acusaciones de abuso sexual contra el ‘Rey del pop’.



La muerte de Whitney Houston ha dejado una serie de preguntas sin respuestas. No obstante, la vida y obra de la artista es parte de ‘Whitney’ y ‘Can I be me’, dos documentales que se encuentran disponibles en Netflix.

Músico, guitarrista, compositor y un referente del movimiento rastafari, Bob Marley creía que el amor y el arte podían cambiar al mundo. Su trayectoria ha quedado registrada en el filme ‘Who Shot de Sheriff?’.

Video: YouTube, cuenta: Hollywoodstreams



La música también tiene un componente político en su historia. Y esta relación queda claramente retratada en ‘Everybody in the Place, An Incomplete History of Britain 1984-1992’, un documental de Jeremy Deller.

Aquí se muestra cómo los cambios sociales en el Reino Unido fueron esenciales para la creación del ‘acid house’ y los ‘raves’ o eventos de música electrónica que se realizaban en las zonas campestres por fuera de Londres.

‘That Little Ol’ Band From Texas’ (2019). La película aborda la dinámica de los tres integrantes de la banda ZZ Top. Aquí se muestra cómo fueron sus inicios, su camino a la fama, y también las dificultades en la industria. Video: YouTube, cuenta: Eagle Rock