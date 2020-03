¿Qué medidas tomar en casa para prevenir el contagio con covid-19?

LEA TAMBIÉN

La prevención es sin duda la mejor manera de evitar un contagio del covid-19, enfermedad que fue declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que en Ecuador, hasta este 12 de marzo del 2020, registra 17 casos.

Según la OMS, el lavado constante de las manos es vital para evitar un posible contagio, además evitar el contacto con personas enfermas, no tocarse los ojos, nariz o boca (sobre todo en espacios públicos); y, en caso de toser o estornudar, cubrirse con la parte interna del codo o taparse con un pañuelo para no expandir la propagación de gérmenes.



Otra recomendación del organismo es permanecer en casa siempre que sea posible, sobre todo si está enfermo o con síntomas leves de un posible cuadro respiratorio, previa visita al médico.



Si bien no podemos controlar la suciedad de los elementos del exterior, sí la de nuestra casa. A pesar de que el principal impulsor de la transmisión del coronavirus son las personas que tienen síntomas, es importante mantener la higiene del hogar.



El diario español La Vanguardia publicó en su página web algunos consejos:



1. Limpiar de manera regular las superficies con las que más contacto tenemos en casa



La información menciona que hay que limpiar, sobre todo, las que hayan estado también en el exterior, como el teléfono celular o las computadoras portátiles. También se deben limpiar, de preferencia con guantes desechables, jabón y desinfectante, las puertas, interruptores, armarios, entre otros.



2. Utilizar los artículos de limpieza adecuadamente



De acuerdo con la publicación, tener un jabón de hogar común y cambiar/lavar con regularidad las esponjas para lavar platos, sería suficiente. Se recomienda lavarlas con agua caliente y secarlas al aire después de cada uso; otra opción es utilizar trapos desechables.



3. Limpieza de aparatos electrónicos



Los teléfonos móviles son uno de los principales focos de gérmenes en nuestro hogar por lo que hay que limpiarlos regularmente. Lo mismo con computadores portátiles, mouse y teclados, teléfonos fijos... Lo ideal, señala el medio, es utilizar una toallita impregnada en alcohol, pero agua y jabón (aplicada con cuidado) también sirve.



4. El aseo en la cocina



Si hay alguien enfermo en casa, conviene que cuente con su propia vajilla para todas las comidas (o desechables). A la hora de lavar, hacerlo a conciencia o con temperatura alta en el lavavajillas.



5. Los objetos personales en el baño



La Vanguardia menciona que los cepillos de dientes hay que guardarlos en algún sitio y separados unos de otros. Mantenga todas las superficies limpias, incluyendo la bañera o ducha, el inodoro y el lavabo. Lave y cambie con regularidad las toallas, y en caso de tener a una persona enferma en casa, conviene que tenga su propia toalla de mano, separada del resto.



6. La ropa en la lavadora



No es recomendable sacudir las prendas de ropa antes de meterlas a la lavadora por el riesgo de dispersión de virus a través del aire. Intente que el programa elegido en la lavadora sea con agua caliente (de permitirlo los tejidos que lave) y deje que se sequen completamente.