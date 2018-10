La presentadora Marián Sabaté renueva la pantalla de RTS

LEA TAMBIÉN

La presentadora ecuatoriana Marián Sabaté volvió el lunes 15 de octubre del 2018 a la pantalla de RTS, el canal que la consolidó como conductora de televisión en los años 90. Su regreso a la cadena se conecta con el proyecto en el que terminó trabajando hace 17 años, cuando hizo parte del programa de variedades ‘Aló, qué tal América’.

Sabaté conduce desde esta semana un panel de farándula llamado ‘Intrusos’ y busca contribuir a actualizar el formato de programa concurso en ‘Vamos con todo, El Juego’, las dos nuevas apuestas de la cadena, que se conectan con el pasado de la rubia en RTS.



La renovación es una de las claves de su regreso, tanto como el crecimiento laboral –dijo- pues ‘Intrusos’ implementa el formato de panel en la farándula local, siguiendo estilos de Argentina, Chile y Costa Rica.



“El formato es tipo panel, de coloquio, de conversación, respecto de temas de farándula. Y entre los panelistas tenemos a personas que han estado involucradas en el ojo del huracán de la farándula y han sobrevivido para contarlo”, explica la conductora. “Me encanta la posibilidad de volver a hacer concursos”, añadió.



Amas de casa podrán ganar premios en ‘El Juego’, demostrando su conocimiento de la farándula local con equipos de exparticipantes del ‘reality’ ‘Combate’, que le ayudarán en parte de la competencia.



La propia Marián ha estado también en ‘el ojo del huracán’ del que habla. Su carrera de 32 años en la televisión -empezó en los años 80 en un programa deportivo de Ecuavisa- ha estado marcada por la polémica.



“Me gané el título de ‘La Reina de prensa rosa’ porque mi vida amorosa dio mucho de que hablar a la prensa de farándula; los periodistas llenaban titulares con cada nuevo novio que tenía, hasta que estabilicé mi situación sentimental”, contó Sabaté. “Ahora, el título me relaciona con la prensa del corazón y con la farándula. Y sí, soy la reina completa, nadie me quita la corona”.



‘Intrusos’ se emite de lunes a viernes, a las 17:00, con Oswaldo Segura como copresentador y un panel en el que se destacan figuras como Christina Harzer y Bratt Murgueitio. A renglón seguido, con cambio de vestuario incluido para la rubia, se emite ‘Vamos con todo, El Juego’, que cuenta con Eduardo Andrade como copresentador. Serán dos horas diarias al aire para Marián, de 52 años, un doble turno “mucho más agitado” que lo habitual.



“Soy hiperactiva, me gusta mucho estar en movimiento, pero es cierto que cuando veo a los chicos de ‘Combate’ brincando como desquiciados y me pongo a hacer algo parecido siento taquicardia”, contó entre risas.



También habló en el mismo tono de los ‘Mariansazos’, como cuando se olvida de alguna regla de juego o traspapela una cartilla, algo que atribuye a los nervios y a la adrenalina del primer programa, situa­ciones de las que sale siempre con humor.