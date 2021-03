María Grazia Goya, entre los mejores de Berlinale Talents

La directora de fotografía ecuatoriana María Grazia Goya fue seleccionada por el programa de talentos del 71º Festival de Cine de Berlín entre los mejores 12 directores de fotografía emergentes. Un largometraje en el que participó se estrenará en el festival.

“Fue una casualidad que las dos cosas se dieran al mismo tiempo. Postulamos la película y yo apliqué como cinematógrafa”, dice Goya desde Berlín, durante un receso de los talleres del programa de talentos, que se inició el domingo 28 de febrero y finalizará el viernes 5 de marzo del 2021.



Cada año, la Berlinale, como es mejor conocido el evento, convoca a cineastas del mundo para que apliquen al espacio de talentos. Goya, quien está radicada en Dinamarca, lo hizo con dos escenas cortas de sus filmes.



Uno de ellos es ‘De la existencia’, un documental que está en posproducción y fue filmado en La Habana. El otro es ‘Vaivén’ (2020), un híbrido entre documental y ficción, que sigue la historia de un adolescente que cada día va a una estación de tren a ver el ir y venir de los vagones.

Fotogramas del corto ‘De la existencia’ de María Goya. Foto: Rony Khoubieh / cortesía María Goya

“Quería mostrar la conexión que busco con los personajes a través de la cámara, la intimidad, incluso con la cámara de por medio. Quería mostrar mi interés a nivel estético; la búsqueda del encuadre, la luz y cómo sostener la cámara”, cuenta la guayaquileña de 33 años.



Durante esta semana, Goya es parte del Estudio de cámara, en el que asiste a talleres teóricos y prácticos con profesionales de la industria. Sin embargo, no todo se da dentro de las aulas. Una de las aspiraciones más importantes para la cineasta es hacer un ‘networking’ que le permita crecer.

“Me ha emocionado mucho ver que hay muchas mujeres en el programa y dentro de mi especialidad”, asegura. “Creo en el cine como un proceso colectivo de creación; las miradas son una sinergia”, agrega.

Fotogramas del corto ‘De la existencia’. Foto: Rony Khoubieh / cortesía María Goya

Goya se prepara estos días también para el estreno mundial de ‘From The Wild Sea’, un documental creativo en el que fue directora de fotografía. Se realizará el jueves 4 de marzo, de forma ‘online’, para la industria.



En junio, el Festival hará proyecciones para el público, con miras a que haya mayor bioseguridad tras el inicio de la vacunación masiva contra el covid-19 en Alemania. “Estamos optimistas con lo de las vacunas, es increíble ver que el Festival no se ha rendido”, opina.



‘From The Wild Sea’ sigue a un grupo de voluntarios que rescata a animales marinos de derrames de petróleo, plástico y tormentas. Sin embargo, las condiciones de los animales empeoran cada día. Este documental entabla una reflexión interesante para la coyuntura actual del mundo.



Su trayectoria. La creativa estudió Comunicación Visual en Guayaquil y tras finalizar recibió una beca para una maestría en el programa Doc Nomads, que se realiza en Portugal, Hungría y Bélgica. Fue una de las cinco seleccionadas para especializarse en Cinematografía en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba.