Madre revela detalles tras la trágica muerte de Hayden Panettiere

Dos días después de confirmarse la muerte de Hayden Panettiere a los 36 años en Carolina del Sur, su madre, Lesley Vogel, emitió sus primeras declaraciones públicas en una entrevista telefónica concedida a NBC News.

Vogel expresó su pesar, recordó el talento de la artista y exteriorizó la profunda inquietud que la familia mantuvo durante años respecto a su entorno más cercano.

Cuestionamientos tras la muerte de Hayden Panettiere

En su intervención, Vogel dirigió duros señalamientos hacia Brian Hickerson, expareja con quien la actriz mantuvo una relación intermitente y antecedentes legales de violencia doméstica.

«Esa persona de su vida de la que hemos estado tratando de deshacernos desde hace bastante tiempo estaba con ella en el momento de su muerte, y esa persona era Brian Hickerson», declaró la madre.

Según los partes del Departamento de Policía de Greenville, Hickerson y su hermano Zach se encontraban en el apartamento temporal cuando los paramédicos atendieron la emergencia.

Exigencias del medio artístico y quiebre familiar

Vogel, quien administró la carrera de Panettiere desde que era una estrella infantil hasta los 19 años, reflexionó sobre las presiones del espectáculo: “Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos aspectos, y creo que para los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento no es inusual que, lamentablemente, tomen el camino equivocado“.

Pese al distanciamiento que ambas mantuvieron en los últimos meses tras declaraciones previas sobre su relación personal y profesional, la progenitora señaló encontrar consuelo al sentir que la actriz se reunió en paz con su hermano Jansen Panettiere, fallecido a los 28 años en 2023.

Hallazgo y resultados de la autopsia preliminar

Los servicios de emergencia acudieron al inmueble en Greenville a las 13:51 del domingo 16 de agosto tras reportarse una mujer inconsciente en paro cardíaco.

Aunque el personal aplicó maniobras avanzadas de soporte vital, el deceso se certificó a las 14:32. El médico forense Mike Ellis, de la Oficina del Condado de Greenville, concluyó la autopsia preliminar e informó que no se encontraron indicios de traumatismos que explicaran el fallecimiento, por lo que la causa oficial continúa bajo análisis y estudios adicionales.

Reacciones del entorno cercano

La noticia motivó pronunciamientos de sus allegados. Su padre, Alan “Skip” Panettiere, destacó la fuerza y alegría que su hija transmitió al público, mientras que su expareja Wladimir Klitschko, padre de su hija Kaya (nacida en 2014), manifestó una profunda conmoción y se comprometió a preservar la memoria de la actriz con respeto.

Paralelamente, las autoridades policiales mantienen abiertas las indagaciones para esclarecer las circunstancias definitivas en torno a la muerte de Hayden Panettiere.

Preguntas frecuentes sobre la muerte de Hayden Panettiere

❓ ¿Qué declaró Lesley Vogel respecto a la muerte de Hayden Panettiere?

Cuestionó que Brian Hickerson estuviera con la actriz al momento de fallecer y habló sobre los desafíos de crecer en la industria artística.

La madre de la intérprete afirmó a NBC News que la familia intentó alejar a Hickerson durante mucho tiempo y expresó consuelo al pensar que su hija descansa junto a su hermano Jansen.

❓ ¿Dónde y cuándo ocurrió la muerte de Hayden Panettiere?

El domingo 16 de agosto en un complejo de apartamentos en Greenville, Carolina del Sur.

Los equipos de emergencia acudieron a la residencia tras recibir una llamada por una persona inconsciente y certificaron su fallecimiento a las 14:32 luego de maniobras de reanimación.

❓ ¿Qué determinó el informe preliminar de la autopsia forense?

Que no existían signos de traumatismo que hayan provocado o contribuido al deceso.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville puntualizó que la causa y forma de muerte definitiva quedan sujetas a estudios complementarios e investigaciones activas.

❓ ¿Quiénes estaban en el lugar al momento de confirmarse el deceso?

Su expareja Brian Hickerson y el hermano de este, Zach Hickerson.

El informe del Departamento de Policía de Greenville detalló que ambos fueron entrevistados y escoltados fuera de la vivienda por los agentes tras la intervención médica.

❓ ¿Quiénes integran el núcleo familiar al que sobrevive la actriz?

Su hija Kaya, nacida en 2014, y sus padres Alan Panettiere y Lesley Vogel.

Su expareja y padre de la menor, el exboxeador Wladimir Klitschko, emitió un mensaje de condolencias resaltando el legado profesional de la artista.

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