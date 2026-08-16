Muere la actriz Hayden Panettiere a los 36 años

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida mundialmente por sus papeles en ‘Heroes y “Nashville”, falleció este domingo 16 de agosto de 2026, según confirmó su representante a ABC News.

Por el momento no se han revelado las circunstancias ni la causa de su muerte.

El comunicado de su equipo

“Es con profunda tristeza que compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Fue una luz incomparable y una fuerza de la naturaleza que trajo un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, señaló su representante.

Según reportó TMZ, Panettiere y su pareja intermitente, Brian Hickerson, habían viajado el sábado desde Los Ángeles hacia el sur de Estados Unidos.

La familia de Hickerson está al tanto de la situación, que fuentes cercanas describieron como “una situación triste”.

Una carrera desde la infancia

Panettiere comenzó a trabajar en comerciales siendo bebé y saltó pronto a la televisión, con apariciones en telenovelas como “One Life to Live” y “Guiding Light”.

Se consolidó como estrella infantil y adolescente con películas como “Duelo de Titanes” (Remember the Titans), “Recuperando a Helen” e “Ice Princess”, antes de protagonizar a Claire Bennet en “Heroes” y a Juliette Barnes en “Nashville”.

También formó parte de la franquicia “Scream”, apareciendo en “Scream 4” y “Scream VI”.

Vida personal marcada por el dolor

Este año había publicado sus memorias, “This Is Me: A Reckoning”, donde habló abiertamente sobre la fama desde la niñez, la maternidad y su salud mental.

Uno de los golpes más duros de su vida fue la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, en 2023, a los 28 años.

Hayden es madre de Kaya, hija que tuvo con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko, con quien estuvo comprometida.

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