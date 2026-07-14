Muere la actriz Azucena Mora, la eterna Petita Pacheco de ‘Tal para cual’

Livia Lidia Mora Mendoza, reconocida en todo el país como Azucena Mora, falleció a los 80 años. La noticia fue confirmada por sus allegados el lunes 14 de julio de 2026.

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Legado en la televisión y el teatro

Mora es recordada principalmente por su icónico papel como Petita Pacheco en el legendario programa Tal para cual, que se transmitió en televisión abierta y en donde compartía papel con Mimo Cava y Prisca Bustamante. Su contribución al mundo del teatro y la actuación dejó una huella imborrable.

La actriz forjó una sólida carrera en Ecuador de más de 50 años, interpretando personajes variados en producciones nacionales. Entre sus trabajos más destacados se encuentran ‘Los Culpables’, ‘Por amor propio’, ‘Los que vendrán’,’ Ángel o demonio’, ‘Dulce tormento’, ‘La hechicera’ y ‘Yo vendo unos ojos negros’.

Contribuciones al teatro ecuatoriano

Además de su carrera actoral, Mora fue parte y fundadora de El Juglar, una importante compañía teatral, junto a figuras destacadas como Oswaldo Segura, Lucho Aguirre, Marcelo Gálves, Andrés Garzón y Héctor Garzón. También fue parte de otros grupos como La Mueca y Gestus.

En los dos últimos años recibió homenajes en diversos espacios. El más reciente fue el realizado por la prefectura del Guayas a inicios de este año. Del mismo modo fue condecorada por la Asamblea Nacional en enero del 2025.

Docencia y dirección teatral

Mora también se destacó como profesora y directora teatral en Guayaquil y Milagro, donde dejó un legado significativo en la formación de nuevas generaciones de actores.

Era oriunda de Milagro, pero desde los 12 años vivía en Guayaquil.

Velorio de Azucena Mora

Los restos de Azucena Mora serán velados en el camposanto Jardines de Esperanza, específicamente en la Sala La Piedad. Su partida deja un vacío en el corazón de quienes la admiraron y siguieron su carrera.

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