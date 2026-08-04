Muere actriz de ‘Spider-Man’; conoce las últimas novedades del universo arácnido

La actriz filipinoestadounidense Mary Rivera, recordada por interpretar a la abuela de Ned Leeds en ‘Spider-Man: No Way Home’, falleció a los 82 años en Honolulu, Hawai, tras sufrir un accidente cerebrovascular..

La noticia del deceso fue divulgada este 4 de agosto de 2026 por CNN, coincidiendo con el histórico debut cinematográfico de la nueva entrega de la franquicia.

🎭 La trayectoria de Mary Rivera en la saga arácnida

Según reportó CNN, Mary Rivera participó en una de las escenas más memorables del filme de 2021 junto a Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon y Andrew Garfield.

En dicha secuencia, su personaje le pedía al Spider-Man interpretado por Garfield que aprovechara sus poderes para limpiar las telarañas del techo.

A la actriz le sobreviven su esposo Alejandro Rivera, cuatro hijos, 11 nietos y 4 bisnietos.

Para conocer más sobre el talento con sello nacional que ha formado parte de este universo cinematográfico, puedes consultar sobre el actor de origen ecuatoriano que se sumó a las producciones de Marvel.

🎬 ¿Qué récord logró ‘Spider-Man: Brand New Day’ en cines?

El fallecimiento de la actriz coincide con el éxito masivo en taquilla de la cuarta entrega del superhéroe. Independent detalló que ‘Spider-Man: Brand New Day’ recaudó 360 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor estreno registrado por el sitio Box Office Mojo en dicho territorio.

La crítica especializada resalta que esta cinta devuelve al personaje a un entorno urbano más maduro.

En esta entrega, la trama explora la soledad de Peter Parker y su alianza con Frank Castle, conocido como Punisher e interpretado por Jon Bernthal.

Si quieres profundizar en la recepción de esta entrega, te recomendamos leer por qué este nuevo filme se ubica entre las producciones mejor valoradas del héroe arácnido.

🌌 ¿Cómo conectan las escenas postcréditos con ‘Vengadores: Doomsday’?

Radio Acktiva informó que las filtraciones sobre las escenas postcréditos revelan una conexión directa con el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Una de las secuencias muestra al dispositivo Spider-Tracker viajando a través del multiverso hacia una realidad alternativa.

Este avance conecta argumentalmente con la película ‘Vengadores: Doomsday’, cuyo estreno mundial en salas de cine está programado para el 18 de diciembre de 2026.

🍿 ¿Habrá una película de ‘Spider-Man 5’ con Tom Holland?

Tras el éxito comercial alcanzado, Sony Pictures contempla la realización de una nueva secuela.

Cinemas Comics dio a conocer que Tom Rothman, director ejecutivo del estudio, confirmó el interés de la empresa en mantener a Tom Holland como protagonista de la franquicia.

Rothman también señaló que proyectos paralelos como ‘Sinister Six’ y ‘El Muerto’ no se encuentran actualmente en desarrollo activo, enfocando la prioridad del estudio en la saga principal.

Este enfoque estratégico se complementa con las expectativas sobre los cruces de personajes en la gran pantalla; también hemos analizado en detalle si existirá un eventual encuentro cinematográfico entre Spider-Man y Venom.

Universo Spider-Man; más preguntas sobre el tema

❓ ¿En qué orden cronológico ver todas las películas de Spider-Man? El orden cronológico correcto comienza con la trilogía de Sam Raimi, sigue con ‘The Amazing Spider-Man’, continúa con la trilogía del Universo Cinematográfico de Marvel (‘Homecoming’, ‘Far From Home’, ‘No Way Home’) y complementa con la saga animada del ‘Spider-Verse’. Este recorrido permite entender el multiverso e interconexiones de Marvel. ❓ ¿Dónde ver las películas de Spider-Man en plataformas de streaming? Las películas de Spider-Man están disponibles en Disney Plus, Netflix, Max y Prime Video, distribuidas según los derechos continentales de Sony Pictures. Los catálogos varían periódicamente por licencias comerciales, por lo que algunas entregas requieren alquiler digital en plataformas como Google TV o Apple TV. ❓ ¿Por qué Sony tiene los derechos de cine de Spider-Man y no Marvel Studios? Sony Pictures adquirió los derechos cinematográficos de Spider-Man a finales de los noventa, cuando Marvel Entertainment atravesaba una crisis financiera. Aunque Marvel Studios produce actualmente las películas junto a Sony, el estudio japonés mantiene la propiedad del personaje en cine bajo acuerdos de distribución compartida. ❓ ¿Quiénes son los tres actores que interpretaron a Spider-Man? Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland son los tres actores que interpretaron a Peter Parker en las adaptaciones de cine en acción real. Maguire protagonizó la trilogía original de 2002 a 2007, Garfield lideró el reinicio de 2012 a 2014, y Holland asumió el rol en el UCM desde 2016.

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