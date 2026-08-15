Muere Christy Knowings, estrella de Nickelodeon en ‘All That’ que compartió pantalla con Amanda Bynes

La televisión de los noventa pierde a una de sus figuras más queridas de Nickelodeon.

La actriz Christy Knowings falleció el 11 de agosto de 2026 a los 46 años.

Su paso por el emblemático programa de Nickelodeon la consagró en la era dorada de la comedia juvenil. La artista permaneció bajo soporte vital durante varios días hasta que su familia tomó decisión de desconectarla, dejando un hondo pesar en la industria.

Su icónico paso por ‘All That’ en Nickelodeon

Actriz Christy Knowings muere tras sufrir un severo ataque de asma.

De acuerdo con Tn, Knowings se unió al exitoso elenco de ‘All That‘ en 1997 con apenas 17 años. Durante tres temporadas y más de 30 episodios en ‘All That‘, se convirtió en una figura indispensable del show.

En una entrevista posterior, la actriz destacó el valor de la diversidad dentro del reparto, señalando cómo su experiencia aportó matices culturales únicos que enriquecieron las historias del programa.

Christy Knowings, estrella de ‘All That’, falleció a los 46 años.

La dupla inolvidable con Amanda Bynes

Amanda Bynes es una exactriz, comediante y cantante estadounidense.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue el segmento ‘Whateverrr!’, donde compartía pantalla con Amanda Bynes interpretando a dos adolescentes obsesionadas con la cultura pop.

Además, su trabajo la situó junto a talentos que luego se convirtieron en grandes estrellas del entretenimiento, como Kenan Thompson, Kel Mitchell y Nick Cannon.

Causa de la muerte de Christy Knowings

El deceso de Christy Knowings ocurrió tras sufrir un severo ataque de asma que le provocó un daño cerebral irreversible.

Según el medio Primera Hora, tras su etapa en la comedia juvenil, diversificó su carrera actuando en ‘Sesame Street’ junto a su hermano gemelo Chris Knowings.

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