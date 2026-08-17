Muerte de Hayden Panettiere marca una trágica historia familiar

La muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, deja una tragedia que va más allá de la conmoción que provocó en la industria del entretenimiento. La actriz estadounidense murió el domingo 16 de agosto, según informó su representante a ABC News. Hasta el momento, la causa de su fallecimiento no ha sido confirmada.

Para sus padres, la pérdida representa un golpe todavía más devastador. Con la muerte de Hayden, la familia Panettiere enfrenta la ausencia de sus dos únicos hijos en apenas tres años. En 2023, Jansen Panettiere, hermano menor de la actriz, murió inesperadamente a los 28 años. La familia vuelve a atravesar un duelo tras la muerte de Hayden, quien alcanzó fama mundial durante su adolescencia como Claire Bennet en la serie ‘Héroes‘.

La familia perdió primero a Jansen Panettiere

Jansen Panettiere murió en Nueva York a comienzos de 2023. Tenía 28 años. Según la información entregada en el texto, falleció por complicaciones médicas relacionadas con una cardiomegalia, es decir, un agrandamiento del corazón, junto con una afección grave en la válvula aórtica.

Jansen también desarrolló una carrera vinculada con el entretenimiento. Actuó junto a Hayden en producciones como ‘Even Stevens’, ‘The Walking Dead’, ‘The Perfect Game’, ‘The Martial Arts Kid’ y ‘Racing Stripes’. Además, se dedicó al arte. Mostraba retratos y pinturas abstractas en su cuenta de Instagram.

Su muerte afectó profundamente a Hayden. La actriz habló en varias ocasiones sobre el impacto que tuvo la pérdida de su hermano. En 2024 contó que el duelo provocó cambios físicos en su cuerpo. Recordó que aumentó 18 kilos y que llegó a sentir que se había hinchado “como un globo”.

Hayden relacionó ese cambio con el estrés provocado por la muerte de Jansen. También explicó que sentía la necesidad de protegerlo por ser su hermana mayor. La actriz describió la pérdida como una experiencia que le dejó una herida permanente.

“Cuando lo perdí, sentí que perdía la mitad de mi alma”, dijo al recordar a su hermano. También aseguró que llevaría siempre consigo el dolor por su muerte.

La muerte de Hayden vuelve a golpear a la familia

Hayden Panettiere murió tres años después de Jansen. La actriz tenía 36 años y era reconocida por sus papeles en ‘Héroes’ y ‘Nashville’, además de sus participaciones en ‘Scream 4’ y ‘Scream VI.‘

Su representante confirmó el fallecimiento y destacó el impacto que Hayden tuvo en quienes la conocieron y en millones de espectadores. La noticia provocó mensajes de dolor entre compañeros de profesión, directores y admiradores.

La causa de muerte de Hayden todavía no ha sido confirmada. El texto también recoge que una fuente cercana a la actriz señaló a TMZ que ella se había quejado de dolor de espalda durante el último año y que murió el domingo por la mañana. Estos datos no establecen una causa oficial de su fallecimiento.

La actriz también había hablado públicamente sobre su lucha contra el alcohol y las drogas. En 2020 pasó un período en un centro de rehabilitación y consiguió mantenerse sobria.

Sin embargo, la noticia de su muerte vuelve a poner el foco en la tragedia familiar que comenzó con la muerte de Jansen. En tres años, los padres de Hayden Panettiere perdieron a sus dos únicos hijos. Primero enfrentaron la muerte de su hijo menor. Ahora afrontan la pérdida de Hayden, quien murió de forma prematura a los 36 años.

La historia de la familia queda así marcada por dos pérdidas ocurridas con apenas tres años de diferencia. Para sus padres, el fallecimiento de Hayden significa enfrentar nuevamente el duelo y quedarse sin sus dos hijos.

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