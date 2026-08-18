Así fueron las últimas horas de la actriz Hayden Panettiere antes de su muerte

El sábado 15 de agosto, Hayden Panettiere llegó a Greenville, Carolina del Sur.}

La actriz, de 36 años, había viajado desde Los Ángeles junto a Brian Hickerson y ambos se instalaron en una unidad de Airbnb del complejo Judson Mill Lofts, según la información difundida por Infobae.

Al día siguiente, la presencia de la actriz en el edificio se conoció de una manera inesperada.

Una llamada al 911

A la 1:51 de la tarde del domingo 16 de agosto, un conocido de Panettiere llamó al 911 para reportar a una mujer que se encontraba en paro cardíaco.

Los equipos de emergencia llegaron al apartamento y comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar y soporte vital avanzado. Sin embargo, Panettiere fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde.

De acuerdo con Infobae, los operadores registraron también una posible sobredosis. Sin embargo, este dato no representa una causa oficial de muerte.

No hay señales de violencia

La policía de Greenville informó que la investigación preliminar no encontró indicios de violencia ni circunstancias sospechosas. Un portavoz citado por NBC News señaló que fue un conocido de la actriz quien realizó la llamada de emergencia.

La causa oficial del fallecimiento tampoco había sido confirmada en ese momento.

Un vecino citado por Page Six relató que vio a dos hombres sentados afuera del apartamento junto a los agentes. Según su descripción, ambos parecían estar en estado de shock.

Problemas físicos

En los meses previos a su muerte, Panettiere había hablado de una lesión en los nervios de la parte baja de la espalda.

En mayo, contó a Women’s Health que no podía mover correctamente uno de sus pies y que llegó a temer quedar paralizada.

La actriz comenzó su carrera siendo apenas una niña y alcanzó fama internacional con ‘Héroes’. También protagonizó ‘Nashville’ y participó en películas como ‘Scream 4’.

Panettiere dejó una hija, Kaya Klitschko, de 11 años.

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