Esta es la fortuna que la actriz Hayden Panettiere habría acumulado durante sus más de 30 años en Hollywood

Cuando Hayden Panettiere apareció por primera vez frente a una cámara todavía no había cumplido un año.

Su carrera comenzó a los 11 meses, cuando participó en un comercial, y desde entonces su rostro estuvo ligado durante décadas al cine, la televisión y la publicidad.

Con el paso de los años, la actriz sumó producciones que la llevaron a convertirse en una figura reconocida en Hollywood.

‘Héroes’ convirtió a Hayden Panettiere en una estrella

Uno de sus mayores saltos llegó en 2006, cuando tenía 16 años y asumió el papel de Claire Bennet en la serie ‘Héroes’.

Más adelante interpretó a Kirby Reed en la franquicia ‘Scream’ y a Juliette Barnes en ‘Nashville’, producción por la que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Pero su carrera no se limitó a la actuación. Panettiere también trabajó como modelo y fue imagen de marcas como Neutrogena, Got Milk? y Dooney & Bourke.

Además, participó en proyectos musicales y prestó su voz para videojuegos.

La cifra millonaria

Tras su muerte, ocurrida el 16 de agosto de 2026 a los 36 años, también surgieron estimaciones sobre el patrimonio que habría acumulado.

Según Celebrity Net Worth, su fortuna rondaría los 6 millones de dólares.

Otras publicaciones han situado la cifra en hasta 10 millones.

Sin embargo, ninguna de esas cantidades ha sido confirmada públicamente por Panettiere, su familia o sus representantes.

Por eso, el valor real de su patrimonio no puede establecerse con precisión.

La actriz dejó una hija, Kaya, de 11 años.

Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias de su fallecimiento y la causa oficial de muerte permanece pendiente.

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