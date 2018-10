Liverpool Legends, los clones de The Beatles llegan al Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Liverpool Legends, cuarteto originario de Chicago cuyos integrantes son considerados como los clones de The Beatles, llega al país para despertar el espíritu de la 'beatlemanía'. Se presentarán en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura de Quito el 18 de octubre del 2018, y el 20 y 21 de octubre en la sala principal del Teatro Centro de Arte de Guayaquil.

Esta banda, conformada por cuatro músicos y actores, montó su propia producción en Branson en el 2006. Según Juan Carlos Vergara, de Domo Producciones, esta es la única agrupación del mundo que mantiene una estrecha relación con un pariente de uno de los integrantes principales de la banda original, Louise Harrison, hermana del fallecido guitarrista de los ‘escarabajos’, George Harrison.

​

“Cada miembro de este grupo está tan cerca de los originales, que a menudo siento que me transporto al pasado con los muchachos. Son exactamente el tipo de músicos divertidos y amantes de la calidad con los que a mi hermano George le hubiera encantado pasar el rato", reconoce Harrison.



Los famosos imitadores de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se destacan por hacer un recorrido a través de toda la carrera musical de The Beatles, poniendo atención en el mínimo detalle musical. Esto lo logran con diferentes cambios de vestuarios, instrumentos vintage, y efectos especiales.



Además, es la única banda tributo que ha interpretado canciones de The Beatles en un álbum nominado a un Grammy. Se han presentado en los mismos lugares míticos en los que tocó el cuarteto de Liverpool como Carnegie Hall, en Nueva York, The Cavern Club, en Liverpool y han grabado en los estudios Abbey Road.



El espectáculo musical que ha dado la vuelta al mundo será en beneficio de la Fundación Ser Feliz, grupo de voluntarios que brinda servicios de cuidado y atención a niños con tratamientos oncológicos de Solca en Guayaquil y otras provincias, realizando actividades, visitas y obras sociales.



Liverpool Legends interpreta temas que abarcan toda la carrera de The Beatles y hasta los años que sus integrantes hicieron de solistas como The Fool on the Hill, Hello, Goodbye, Penny Lane, All You Need is Love, Lucy in the Sky with Diamonds, Lovely Rita, When I’m Sixty-Four, entre otros.



El espectáculo estará dividido por secciones. Se iniciará con una biografía musical de la banda, en donde abordarán la era de la beatlemanía desde temas icónicos como Love me do, de 1962, hasta las canciones de mayor impacto de 1965, incluida una reproducción de la histórica actuación en el Shea Stadium. En todas las épocas, los músicos cambiarán el vestuario y la caracterización de la legendaria banda británica.



Los costos para disfrutar de este espectáculo son de USD 50 para la localidad Abbey Road, USD 70 para Ticket to Ride y USD 100 para Blackbird.

Puede conseguir las entradas en Musicalísimo Mall del Sol, Riocentro Ceibos y Entre Ríos, San Marino. Musicalísimo CCI y el Bosque, almacenes Rickie y Quórum Quito del Paseo San Francisco.