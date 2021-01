Seis libros que pasan a la pantalla

Entre los libros que hay que leer este año, antes de que aparezcan adaptados en series o películas, están novelas de autores de renombre, como la estadounidense Patricia Highsmith, cuyo centenario se celebró el pasado martes 19 de enero del 2021.

Asimismo, está una de las primeras novelas de Frank Herbert, uno de los íconos de la literatura de ciencia ficción, y el nuevo libro de Liane Moriarty, la autora de cabecera de celebridades de Hollywood, como Nicole Kidman.



‘Dune’, la película de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya y Javier Bardem, está inspirada en el libro homónimo que Herbert publicó en 1965.



La historia está ambientada en Arrakis, un planeta desértico donde el agua es el bien más preciado. Uno de sus protagonistas es Paul Atreides, un adolescente marcado por un destino singular, dotado de extraños poderes y abocado a convertirse en un dictador.



'Deep Water’, el ‘thriller’ dirigido por Adrian Lyne y protagonizado por Ben Affleck y Ana de Armas, es una adaptación de ‘Mar de fondo’, (título en español) de la historia que Highsmith lanzó en 1957.



La novela cuenta la historia de Vic Van Allen, un hombre rico, culto, liberal, buen padre y esposo comprensivo, que es querido y respetado por sus vecinos, quienes no quieren a Melinda, su esposa. Ella es una mujer encantadora, como su marido, pero con una serie de amantes que no quiere ocultar.



La trama se complica cuando un día Vic le juega una broma a Joel, el actual amante de Melinda. Le cuenta cómo ha matado a un hombre que se acostaba con su esposa y asegura que nadie le descubrirá. Después de Joel, Melinda se involucra con Charley, que termina ahogado en una piscina. Ella sabe que su marido es el asesino pero nadie le cree.



‘Nueve perfectos desconocidos’ es la serie inspirada en el libro homónimo de Moriarty. En este libro cuenta la historia de la escritora Frances Welty, que llega a Tranquillum House, un lujoso balneario en el que espera sanar su dolor de espalda y su corazón roto. Entre la gente que conoce hay personas que buscan un nuevo comienzo, unas que simplemente quieren perder peso y otras que están allí por razones que no quieren contar, pero quien más le intriga es la directora del lugar.



Una de las producciones más esperadas es la de ‘Cien años de soledad’, el libro con el que el colombiano Gabriel García Márquez consagró su carrera literaria. Según Rodrigo García, hijo del premio Nobel de Literatura, la historia está siendo adaptada a un formato de serie por el dramaturgo puertorriqueño José Rivera.



La novela, ambientada en el mítico Macondo, narra la vida de distintas generaciones de la familia Buendía, desde la mañana en la que el coronel Aureliano Buendía recuerda, frente al pelotón de fusilamiento, el día en el que conoció el hielo.



Por su parte, ‘Distancia de rescate’, inspirada en la novela que Samanta Schweblin publicó en el 2014, narra la historia de Amanda y su hija, quienes deciden pasar unos días en el campo, en una casa alquilada a Carla, una mujer cuyo hijo, David, se recupera de una pérdida que parece irreparable.