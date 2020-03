Ladrones, guerreros y enamorados están en los estrenos de abril

LEA TAMBIÉN

La paralización del mundo por el covid-19 alcanzó, como es obvio, a la industria de la televisión. No obstante, a pesar de que la filmación de varias series está suspendida, en abril aún se podrán ver los estrenos previstos por la cadena de ‘streaming’ Netflix. Así que aliste el canguil, las bebidas y las pilas del control.

‘La casa de papel’ será la primera gran serie del mes, disponible desde el 3 de abril. Se trata de la cuarta temporada de las aventuras de El Profesor (interpretado por Álvaro Morte) y su grupo de asaltantes. Se espera que se despejen las dudas planteadas en la tercera temporada de este serial español, luego de que el asalto al Banco de España no resultó como estaba planificado.



Habrá que esperar hasta el 20 de abril para otro estreno en la cadena de ‘streaming’. Se trata de ‘The Midnight Gospel’, serie de animación para adultos dirigida por Pendleton Ward, el creador de la mítica ‘Hora de Aventuras’, ganadora de ocho premios Emmy.



‘The Midnight Gospel’ cuenta la historia de Clancy, un presentador espacial que tiene un simulador de multiverso que funciona mal. El protagonista deja su cómodo hogar para entrevistar a seres que viven en planetas moribundos.

‘La casa de las flores’ se estrenará el 23 de abril de 2020.



Tres días después estará al aire la tercera temporada de ‘La casa de las flores’, que seguirá enfocada en los peculiares enredos de la familia De la Mora. Y serán los últimos, pues este serial cómico mexicano llega a su final con un arriesgado incentivo: el regreso del personaje Virginia de la Mora, que fue interpretado en la primera temporada por Verónica Castro pero que en esta ocasión estará a cargo de Isabel Burr. El truco está en que veremos a la versión joven y setentera de Virgina.



Una comedia aún más negra es ‘After Life: Más allá de mi mujer’, protagonizada por el británico Ricky Gervais. Ya lo vimos a cargo de interpretar a un esposo que, para aliviar el dolor de perder a su esposa enferma de cáncer, optaba por ser arisco con quienes le ofrecían ayuda. En esta segunda parte, se agrega el perturbador ingrediente de la venganza para hacer miserable al resto. Se la verá desde el 24 de abril.



Dos días después estará al aire la cuarta temporada de ‘The Last Kingdom’, exitosa serie que adapta ‘The Saxon Stories’, la saga de novelas escritas por Bernard Cornwell. Desde lo narrativo, esta parte narra el regreso de Uhtred, el protagonista, a su tierra ancestral para desafiar a su tío.

‘Never Have I Ever’ se estrenará el 27 de abril de 2020.



En lo ejecutivo, se trata de una apuesta en solitario de Netflix, luego de que las dos primeras temporadas fueron producidas por BBC America, para una tercera en coproducción. Esta cuarta entrega se presenta como una versión más libre respecto de los libros y mucho más robusta en recursos para las batallas. Se verá si logra estar a la altura de ‘Juego de Tronos’.



Más ligera pero más conectada con las preocupaciones juveniles se presenta ‘Never Have I Ever’, comedia cuya primera temporada se estrenará el 27 de abril. Cuenta los problemas diarios de una adolescente indio-estadounidense. La actriz canadiense de origen indio Maitreyi Ramakrishnan se encarga de interpretar a Devi, quien tiene buenas calificaciones pero tiene problemas para encajar por su mal humor y su ambición.



En lo anecdótico, la directora Mindy Kaling eligió a Ramakrishnan porque no es parte del tipo de actor indio que suele verse en Occidente, sino que representa a la cultura tamil, del sur de la India.



La última serie de abril será ‘A tres metros sobre el cielo’, disponible desde el 29 y que en realidad es un ‘remake’ de la película homónima del 2010.



En ese filme español, se mostraba el dramático y tóxico romance de verano entre Hache y Babi. Ahora, el nombre de los protagonistas cambia a Summer y Ale, dos jóvenes que vienen de mundos totalmente diferentes: él es un campeón de motocicletas y ella es una joven de clase alta que sueña con volar lejos y alejarse de su conservadora familia.

Estas son todas las series para adultos de Netflix en abril. Se verá si, en estos tiempos de autodisciplina, logran paliar la angustia del confinamiento.