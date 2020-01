Conozca cuáles son los juegos más esperados del 2020

LEA TAMBIÉN

Este 2020 está marcado por la llegada de video­juegos muy esperados, como el ‘remake’ de Final Fantasy VII, clásico juego de rol japonés, presentado hace más de 20 años para la primera consola PlayStation.

Su lanzamiento está previsto para el próximo 3 de marzo, para PS4. Según Hernán Herrera, especialista en video­juegos de la empresa Games Geeks, los desarrolladores de Final Fantasy decidieron cambiar la fórmula para adaptarla a los tiempos actuales.



Eso significa que ya no habrá un sistema de combate por turnos, como en la época de PlayStation sino que, en su lugar, se ha implementado la lucha en tiempo real.



Otro de los juegos esperados es Cyberpunk 2077, desarrollado por CD Projekt, el cual estará disponible para las consolas PS4, Xbox One y PC. Como juego de rol, la personalización de personajes es una parte fundamental de este.

Cyberpunk 2077 Los creadores de The Witcher, probablemente el juego más importante de esta generación, tienen en sus manos el lanzamiento que más ruido ha generado en el último año: Cyberpunk 2077. El videojuego -uno de los más ambiciosos del momento- apuesta por una narrativa futurista con Keanu Reeves como uno de sus protagonistas.

Las imágenes ya reveladas muestran a un mundo violento, dominado por ciborgs, bandas callejeras y amenazas tecnológicas. Cada jugador podrá idear un personaje a su medida para recorrer los futuristas escenarios de Night City, la ciudad en la que se desarrolla la acción. De acuerdo con Hernán Herrera, CD Projekt intentó hacer un juego como The Witcher, también diseñado por esta empresa, pero de un estilo más futurista.

Carlos Carvajal, aficionado a los videojuegos, también destaca el juego japonés Residente Evil 3 Remake, que será lanzado en abril del 2020 para PS4, Xbox One y PC.

Final Fantasy VII REmake Es el clásico juego de rol japonés que atrae a miles de jugadores. A la cabeza del desarrollo está el miembro clave del proyecto: el productor Yoshinori Kitase. En este programa, el mundo está dominado por la compañía eléctrica Shinra, una siniestra corporación que controla la energía mako.

Capcom, la empresa que lo creó, se propuso dar una nueva vida a esta mítica saga. De esta manera, el nuevo ‘remake’ de Resident Evil promete una imagen renovada que ha transformado por completo escenarios, personajes y jugabilidad.

En esta lista de juegos se encuentran otros títulos, como The Last of US, Halo Infinite, Animal Crossing: New Horizons, Ghost of Tsushima, entre otros.

Animal Crossing: New Horizons La serie, una de las más exitosas de la compañía japonesa, tendrá este año su cuarta entrega. La vida del universo animal se traslada hasta las islas Desiertas de Nook, donde los jugadores podrán desarrollar su día a día con más opciones de personalización, actividades y en modo multijugador.

El lanzamiento de nuevos juegos de video va de la mano del desarrollo de consolas de última generación. Entre las cuales se encuentra PlayStation 5 y Xbox One Serie X. En el caso de la consola PlayStation 5, Sony anunció que este dispositivo llegará con gráficos 8K.

En el 2020 también llegará al mercado el proyecto Xbox Scarlett, además de la implantación de tecnologías como el juego en la Nube, gracias al tan anunciado Google Stadia, Project X Coud o PS Now que también sorprenderán a ‘gamers’ de todas las edades.