El Jardín Botánico se ilumina en la noche

La expectativa crecía conforme se aproximaba la hora del recorrido por el Bosque de Luz, el nombre con el que se bautizó al Jardín Botánico, situado en el parque La Carolina, en el norte de Quito.

Pese al frío, decenas de personas se dieron cita el jueves pasado en este escenario para observar el Jardín Botánico iluminado. Antes de que se abrieran las puertas de este santuario natural, Carolina Jijón, directora del Jardín Botánico de Quito, recordó a los asistentes la importancia que tiene este lugar para la urbe. Además, indicó que este es un proyecto original, uno de los pocos en América Latina.



Quienes visiten este sitio vivirán una experiencia inmersiva y única porque se han iluminado 16 estaciones, donde se puede ver la vegetación bajo el efecto de las luces y de una música apropiada y creada especialmente para dar mayor vida a este entorno natural.



Según Jijón, se crearon piezas musicales electrónicas para que acompañen la iluminación. “Se han instalado alrededor de tres mil luminarias led, de bajo consumo energético que no emiten calor ni rayos ultravioletas con el objetivo de no perturbar la vida natural”.



Al mismo tiempo, destacó que la inversión realizada es un ejemplo de esfuerzo conjunto, coordinado por el Jardín Botánico de Quito, donde el Municipio cubrió entre 40% y 60%.



Este Bosque de Luz rinde un tributo al árbol urbano que brinda beneficios que no siempre son reconocidos. “La gente puede interactuar con los árboles; al abrazarlos o al hablarles nos responderán con luz”.



Durante el acto de inauguración, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, resaltó que esta iluminación es parte de un plan para retener un día más a los turistas en la ciudad.



Además, calificó de símbolo de la ciudad a este entorno natural que los quiteños pueden disfrutar en la capital.



En la actualidad, el Jardín Botánico recibe un promedio de 95 000 a 100 000 visitantes por año. Este espectáculo permanecerá abierto al público por período de un mes, del 1 al 30 de marzo, en el que se abrirá por las noches los días jueves, viernes y sábado.



Además, a partir de abril funcionará con horarios especiales por temporada. Quienes acudieron a la inauguración pudieron tomar fotografías del lugar y compartirlas a través de las redes sociales. El Bosque de Luz será también escenario para eventos de carácter social o corporativo, ya que incluye la posibilidad de personalizar los espectáculos de acuerdo con las necesidades específicas de los usuarios.



Para Luis Andrade, quien acudió con su esposa, este escenario natural debería ser más promocionado.



Irene Valverde también considera que es un lugar al que acudir en familia y así escapar del bullicio de la ciudad. “Vale la pena visitarlo”.