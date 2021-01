Ivermectina no sirve para prevenir el covid-19, dicen científicos

El uso de la ivermectina contra el coronavirus no está científicamente comprobado. Pese a esto, varios países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador, han empezado a administrar este medicamento, utilizado para combatir parásitos, como una prevención contra el covid-19.

El pasado lunes 11 de enero del 2021, Guayaquil arrancó una campaña de desparasitación con este medicamento. La alcaldesa de la ciudad, Cynthia Viteri, indicó que se hará un seguimiento de su posible efecto contra el virus.



"Esto nos permitirá hacer un seguimiento, porque tendremos información de cada una de las personas a las que se les administró el antiparasitario para saber qué relación tuvieron luego respecto de los contagios de covid en la ciudad de Guayaquil", dijo Viteri.



¿Qué es la ivermectina?



La ivermectina, explica el portal especializado en medicina MedLine Plus, "está indicada para el tratamiento de la estrongiloidiasis (nemátodo; infección causada por un tipo de parásito que entra al organismo penetrando la piel, llega a las vías respiratorias y se aloja en el intestino)".



Cuando es usada para tratar estrongiloidiasis, la ivermectina "actúa destruyendo los parásitos presentes en el intestino", dice el sitio.



Asimismo, dice el sitio web, el medicamento se utiliza "para controlar la oncocercosis (ceguera de los ríos; infección con un tipo de parásito que provoca sarpullido, protuberancias debajo de la piel y problemas de la vista, como pérdida de visión o ceguera). En este caso, el medicamento se usa para destruir los parásitos en desarrollo.



De acuerdo con CNN, "la ivermectina es muy efectiva contra parásitos externos como los piojos y los ácaros que causan la sarna. También contra los gusanos redondos, entre ellos los áscaris, muy comunes en niños y adultos que viven en condiciones de pobre higiene".



De hecho, según Deutsche Welle, esa efectividad contra los parásitos hace que la ivermectina forme parte del listado de medicamentos esenciales de la OMS.



¿Cómo empezó a usarse contra el coronavirus?

CNN explica que el pasado 3 de abril del 2020 salió a la luz una pre publicación en la que una científica australiana llamada Kylie Wagstaff dio a conocer que el uso de una cantidad muy elevada de ivermectina es capaz de impedir que el SARS-CoV-2, el virus que causa el coivd-19, ingrese a un cultivo celular.



Sin embargo, para que esto suceda, la cantidad de ivermectina que debe usarse es 50 veces la dosis que se usa comúnmente. Además, el estudio presentado por Wagstaff era un in-vitro, es decir, se realizó en un tubo de ensayo.



De acuerdo con el medio, para mediados de abril, médicos de Bangladesh dieron a conocer que habían 'curado' al 98% de pacientes de covid-19 administrándoles una combinación de ivermectina y doxiciclina.



La doxiciclina es un antibiótico que "se utiliza para tratar ciertas infecciones ocasionadas por bacterias, incluyendo neumonía y otras infecciones del tracto respiratorio; y determinadas infecciones de la piel o de los ojos; infecciones del sistema linfático, del aparato digestivo, del aparato reproductor, y del sistema urinario; y algunas otras infecciones que se propagan a través de garrapatas, piojos, ácaros, animales infectados, o alimentos y agua contaminados", señala MedLine. Asimismo, es usado en algunas ocasiones como tratamiento para el acné.



CNN señala que los médicos de Bangladesh no administraron los medicamentos como parte de un estudio, por lo que no se puede determinar si realmente estos tuvieron un efecto en su recuperación del covid-19 o si esta sucedió de manera espontánea, algo que sucede con "más del 90% de pacientes con covid-19", asegura el medio.



Los 'alentadores' resultados del estudio australiano y de los médicos de Bangladesh llevaron a especialistas de otros países a promover el uso de este medicamento para prevenir y tratar el covid-19. Pese a que la administración de ivermectina contra el covid-19 no está aprobada, su uso se extendió a varios países de América Latina, entre ellos Ecuador, muchas veces impulsado por políticos.



¿Qué dicen los científicos?

Actualmente existen varios estudios que buscan demostrar la efectividad de la ivermectina contra el coronavirus.



Sin embargo, dice CNN "una reciente revisión de 11 estudios o meta análisis sobre el medicamento, hecha por investigadores de la Universidad de Liverpool bajo el auspicio de Unitaid, que recibe asesoría de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", concluye que los estudios son muy dispares, tienen muchas limitaciones y, por lo tanto, no se puede establecer una conclusión definitiva.



Por lo tanto, hasta este 14 de enero del 2021 no existe la evidencia científica suficiente para determinar que la ivermectina tenga efectividad para tratar o prevenir la infección por coronavirus.