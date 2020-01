La iniciativa ‘Veganuary’ busca reclutar adeptos a la alimentación vegana

LEA TAMBIÉN

Celebridades globales como el actor Joaquin Phoenix y el músico Paul McCartney son los embajadores de Veganuary 2020. La palabra viene de la combinación de ‘vegan’, vegano, y ‘january’, enero, es decir, enero vegano.

Esta campaña nació en el Reino Unido en 2014 con el fin de promover la alimentación vegana, en la que no se consumen productos de origen animal. El veganismo está sustentado en motivaciones éticas con respecto al cuidado del ambiente y a los derechos de los animales, de acuerdo con Pedro Bermeo, activista por los derechos de los animales y la naturaleza.



“Los veganos nunca consumimos nada de origen animal por el hecho de que consideramos al resto de animales seres sensibles; merecen derechos como la libertad y el no sufrimiento”, dice Bermeo, quien también es parte de organizaciones como Libera y fundador del restaurante Tandana.



Los interesados en unirse al Veganuary son invitados a registrarse en la página oficial de la iniciativa, con el fin de que la fundación pueda contabilizar el impacto. 1,3 millones de personas no consumieron cárnicos en enero de 2019 en Gran Bretaña, de acuerdo a la consultora Kantar. 366 000 personas dijeron que lo hicieron como parte del Veganuary.



Este año, la Fundación proyecta que al menos unas 350 000 personas se unan al Veganuary. El impacto se reflejaría en la calidad del aire y del agua.



En Reino Unido, cientos de restaurantes, también de cadenas internacionales, se unieron a esta campaña, en la que ofrecen menús veganos.



Kate Tobar, periodista de datos ecuatoriana asentada en Dinamarca, se unió al reto por primera vez en 2019. Este es el segundo año que se suma al Veganuary.



Empezó a cambiar su dieta en 2017, cuando estaba viviendo en Londres. En esa época hubo un ‘boom’ de las dietas basadas en plantas. “Ahí gané bastante interés en eso”, dice.



Su motivación para unirse cada enero a esta campaña es la salud, aunque indica que el resto del año todavía no ha contemplado dejar por completo los alimentos como los huevos o el yogur. Durante este mes, está reemplazando la proteína de estos productos con semillas como las almendras, entre otros productos.



En Ecuador, esta campaña todavía no ha despuntado, pero los activistas ambientalistas y animalistas ven con buenos ojos este tipo de iniciativas.



Isabel Ribadeneira, dueña del restaurante vegano Bhumi, cree que este tipo de campañas “abren las puertas a que se descubra que lo vegano no es solo comer lechuga”. Asegura que la lista de alimentos de la dieta vegana es mucho más larga que la de productos que no lo son.

Tanto Bermeo como Ribadeneira recomiendan, para quienes quieran seguir la campaña o convertirse al veganismo, hacer una investigación de las recetas, con el fin de mantener una dieta saludable. Estar seguro de las motivaciones también es importante, según Bermeo, porque este estilo de vida suele ser muy cuestionado.