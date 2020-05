Ilustración de la quiteña Belén Mena fue seleccionada para un proyecto del The New York Times sobre el covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

No me beses todavía, la ilustración hecha por Belén Mena, es una de las piezas visuales que forman parte de Postales del Coronavirus, un proyecto publicado por The New York Times en español. La iniciativa surgió a propósito de la emergencia sanitaria que vive el mundo, a causa del covid-19.

En la ilustración, que se publicó ayer (02 de mayo del 2020), hay decenas de globos de colores, que vuelan por el cielo de una ciudad, en los que aparecen siluetas que se abrazan.



Mena cuenta que en este trabajo decidió mostrar la añoranza mundial que hay en torno al abrazo. “Quise contar -dice- sobre ese deseo de abrazar a la familia, amigos y a las personas que queremos y que están en nuestros pensamientos. Todos estamos pensando en ese momento en el que vamos a salir para poder abrazarlos”.

Esta artista visual añade que el gesto del abrazo es algo muy significativo entre los seres humanos y que no es lo mismo hacerlo a través de una videollamada que en persona. “Es una costumbre muy presente en Latinoamérica, donde estamos acostumbrados a abrazar a todo mundo”.



La ilustración de Mena fue seleccionada a través de un concurso público, en el que también participaron obras fotográficas y textos, el que acompañó su ilustración fue un poema escrito por el venezolano Ezequiel Borges.



Entre los reconocimientos internacionales de Mena está el Gold Award en el IF (International Forum of Design) 2008 en EE.UU., además de una nominación el Art Directors Club para Mejor libro del mundo. Su trabajo fue nominado al Grammy Latino en la categoría Mejor Diseño de Empaque, por el álbum documental ‘De Taitas y de Mamas’.