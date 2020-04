Hollywood está en cuarentena por el coronavirus

LEA TAMBIÉN

Los efectos de la pandemia por covid-19 también han golpeado a Hollywood, una de las industrias audiovisuales más poderosas del mundo. El cierre de las salas de cine dentro y fuera de EE.UU. ha obligado a modificar el cronograma anual de estrenos, mientras que las medidas de aislamiento social han parado el rodaje de grandes producciones que se encontraban en curso.

Con su estreno previsto para finales de marzo, ‘Mulán’ había iniciado su campaña de promoción con tráileres y noticias de la producción cuando la pandemia experimentó una precipitada escalada global que obligó a Disney a aplazar su debut para el 24 de julio del 2020.



Lo mismo sucedió con otros filmes como la novena entrega de la saga ‘Rápidos y furiosos’, la película en solitario de Scarlett Johansson en ‘Black Widow’, la 25ª película de James Bond en ‘No Time To Die’ o el ‘spin off’ de ‘X-Men’ titulado ‘The New Mutants’, que sufre su tercer retraso en dos años.

Con el estreno diferido de los principales ‘blockbuster’, los estudios siguen reorganizando la exhibición del resto de películas, mientras la reapertura de los cines es una incertidumbre en muchos países.

En otros casos, los estudios se saltaron la premier en cines para lanzarlas directamente en plataformas digitales. Filmes como ‘Trolls World Tour’ de Universal, que se estrenó el 10 de abril; ‘Scoob’ de Warner Bros, prevista para el 15 de mayo; ‘Artemis Fowl’, que Disney estrenará en su propia plataforma el 12 de junio.

Las medidas restrictivas por la pandemia también sorprendieron a otras producciones en medio del rodaje. A finales de febrero, Tom Cruise no pudo completar su séptima ‘Misión Imposible’ después de que Paramount anunciara la suspensión del rodaje, que tenía una agenda de tres semanas en Venecia. En la misma situación se encuentra la producción de ‘Matrix 4’, ‘The Batman’, ‘The Falcon and the Winter Soldier’, ‘Jurassic World 3’, entre otras.

Con 835 películas estrenadas el año pasado, la Motion Picture Association (MPA), que agrupa a los seis estudios más grandes de EE.UU., reportó ingresos por USD 101 000 millones por consumo en cine, plataformas y medios físicos. Con cines cerrados, estrenos aplazados y rodajes parados, los efectos financieros tras la pandemia son inciertos.

