Cuatro meses con covid-19 pero sin síntomas, la historia de la niña que es prisionera del coronavirus

Una pequeña niña italiana de cuatro años es prisionera del covid-19. Ella lleva cuatro meses con el virus y los resultados de las pruebas que se le realizaron aún son positivos, a pesar de ya no tener síntomas de la enfermedad respiratoria que ha confinado al mundo desde el inicio de este 2020.

Su madre relató la historia de la pequeña a medios locales. Comentó que la niña necesita tener dos resultados negativos en pruebas PCR para poder salir de su casa, pero aún no consigue los dos hisopados negativos y, por esta razón, podría perder la inscripción al jardín de infantes.



“Se necesita un hisopado doblemente negativo para liberar a mi hija de manera legal pero ya no quiero someterla a este estrés. La atormentan las pesadillas, se despierta gritando, habla de monstruos y malos médicos”, contó la madre de la menor al diario italiano Il Corriere della Sera.



La niña de cuatro años, que es llamada por su madre Forza para proteger su identidad, presentó los primeros síntomas de covid-19 en marzo del 2020, junto con otros miembros de su familia. Como los síntomas no fueron graves, nadie fue hospitalizado, pero se aislaron por 14 días.



El 14 de mayo la pequeña mostró manchas en sus manos. “Tenía miedo, en esos días se hablaba del síndrome de Kawasaki relacionado con covid en niños”, confesó su madre. Llevaron a Forza al hospital para realizarle una prueba y su hisopado fue débilmente positivo, pero la niña había desarrollado una gran cantidad de anticuerpos contra el Covid-19.

Los siguientes meses se le realizaron más pruebas a la menor, las mismas eran muy invasivas para una niña tan pequeña porque tenían que inmovilizarla para poder introducirle los hisopos en la nariz hasta la garganta. Los resultados de esos procedimientos no eran claros “todos dieron resultados contradictorios: débil, negativa, positiva”, contó la madre de Forza.



Según las normas de las autoridades italianas se necesitan de dos hisopados negativos para terminar con la cuarentena, pero la pequeña hasta el momento no consigue esos resultados. A pesar de esto, y con la ayuda de las autoridades locales, la pequeña trata de llevar una vida casi normal, pero aún no puede ser inscrita en el jardín de infantes porque no hay reglas claras para las acciones que se tomarán en estos centros educativos con casos como el de Forza.