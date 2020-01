Fondo de Cultura Económica despliega 3 000 títulos en dos librerías

LEA TAMBIÉN

Son 6 070 lomos multicolores los que se exhiben en estanterías que cubren tres paredes y tres mesas en la librería Miguel Donoso Pareja (1931-2015), que ofrece títulos de interés general en la planta baja de Mz. 14, remodelado edificio del centro de Guayaquil, donde funcionó la antigua matriz del desaparecido Banco La Previsora.

La librería, que lleva el nombre del escritor guayaquileño y director de talleres literarios en México y Ecuador, es un salón de cristal con estantes blancos y una oferta que se centra en mayor medida en literatura y teoría literaria.



Le siguen en volumen de títulos los campos de las ciencias sociales como historia, filosofía, sociología o economía. Ciencia, pedagogía o comunicación cuentan con espacios más marginales.



La Miguel Donoso Pareja es una de las dos librerías con las que cuenta desde el mes pasado el grupo editorial Fondo de Cultura Económica (FCE) en el centro de Guayaquil. Una segunda, para niños y jóvenes, se abrió en simultáneo en la Sala Infantil Ría, en la planta baja de la Biblioteca de las Artes, y lleva el nombre de Rita Lecumberri (1831-1910) por la poeta y educadora guayaquileña.



Las dos librerías se ubican en dos edificios del campus de la Universidad de las Artes (UArtes). “El convenio que firmamos con la ‘U’, que nos ofreció los espacios gratis, facilitó la llegada del Fondo de Cultura Económica a Guayaquil”, indicó Xavier Lasso, director de la filial en Ecuador del FCE.



El convenio propende a “la estimulación de la lectura”; contempla coediciones con la editorial de la UArtes, además de la venta de libros del sello universitario en librerías del Fondo. Los estudiantes y profesores de la universidad gozan del 15% de descuento.



“El Fondo está muy vinculado a las universidades, generaciones que se han educado con sus textos. Ofrecemos más de 3 000 títulos a los lectores y lectoras del Ecuador”.



Además de los libros del grupo mexicano, las dos librerías exhiben también en menor número títulos de Anagrama, Alfaguara, Océano, Salamandra, RBA, DeBolsillo, Random House y una mesa con novedades ecuatorianas.



En la inauguración de los dos espacios, el escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II, director del FCE de México, calificó de “insufribles” los precios en dólares de los libros en Ecuador. “Uno en una bodega vale cero”, dijo. Y se comprometió en trabajar para reducir de forma significativa el precio y aumentar su oferta cultural.



“Reducirlos no solo que es factible, es ya una realidad. Muy pronto saldremos con una nueva lista de precios, 25 y 50% menos”, ratificó Lasso.



Cuando dice “pronto” se refiere a esta misma semana o a inicios de febrero. El precio promedio de los títulos de literatura, por ejemplo, está entre USD 17 y 20 y el fondo busca bajarlos a entre USD 14 y 9,50.



¿Cómo lo conseguirán? Sobre todo renunciando a márgenes de ganancia, según Lasso. “Esto quizás no les guste a colegas editores y libreros, pero no lo estamos haciendo por un carácter comercial. El Fondo es una institución de derecho público sin fines de lucro”.

El precio de venta de la colección ‘Vientos del pueblo’ del FCE es de USD 1 e incluye a la escritora local, María Fernanda Ampuero; se incorporará también a Pablo Palacio, con ‘Un hombre muerto a puntapiés’. Funcionarán como casa editorial más que como librería, con más títulos de la realidad ecuatoriana.