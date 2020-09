Facebook renueva mensajería de Instagram, permitirá conversaciones cruzadas con Messenger

LEA TAMBIÉN

Facebook Inc. dijo el miércoles 30 de septiembre del 2020 que empezará a reemplazar el servicio de mensajería directa de Instagram con una versión de su aplicación Messenger, el primer gran paso en su plan para unir los mensajes en todo su abanico de apps.

La decisión permitirá a los usuarios de cada servicio encontrar contactos de las otras apps sin necesidad de descargarlas, enviarles mensajes y hacer videollamadas.



También introduce novedades como los emojis personalizados y herramientas típicas de Messenger que no estaban disponibles en el minimalista servicio de mensajería de Instagram, junto con nuevas posibilidades como los mensajes que desaparecen.



Si los usuarios aceptan la actualización, el icono de mensaje de Instagram cambiará al logo de Messenger. Al igual que en Messenger, los usuarios de Instagram -que no podían reenviar mensajes- podrán hacerlo a un máximo de cinco personas a la vez.



"El objetivo de este ejercicio es llegar a un punto en el que construyamos algo una vez que funcione en todas (las apps), así no tenemos que repetir lo mismo múltiples veces", dijo el jefe de Messenger, Stan Chudnovsky.

El miércoles habrá un lanzamiento inicial en unos pocos países no identificados y después se hará disponible pronto a nivel mundial.