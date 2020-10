Facebook, Instagram y WhatsApp reportan una caída mundial este lunes 19 de octubre 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los reportes crecen en la plataforma DownDetector, que recopila los mensajes de fallas de redes sociales. Usuarios reportan la caída mundial de Facebook, Instagram y WhatsApp, que componen la línea digital de Mark Zuckerberg- la mañana de este lunes 19 de octubre del 2020.

De acuerdo con DownDetector, los problemas de funcionamiento en WhatsApp se iniciaron pasadas las 06:45 de este lunes. Las quejas de los ciudadanos reflejan que el 81% de ellos tienen fallas de conexión al querer ingresar a la 'app'. El 15%, en cambio, dice que no puede recibir o enviar mensajes, mientras que el 4% no puede acceder a la red social. Desde las 08:00 el servicio ya comienza a restablecer la conexión.



Más de 3 000 informes en la plataforma hasta pasadas las 07:45 de este lunes dan cuenta de que la caída de servicio también afecta a Instagram. Según el portal, el 68% de los usuarios registraron problemas para actualizar el 'feed' de noticias y publicaciones en red social. El 15% afirmó que no puede iniciar sesión. El otro 15%, en cambio, reporta conflicto para abrir la 'app' en un computador.



Facebook y Facebook Messenger también presentaron problemas de conexión. Hasta las 07:38, más de 3 400 ciudadanos informaron que el mayor problema es el inacceso total a las 'apps', tanto la red social como el servicio de mensajería. Además, los usuarios detallan que observan otras fallas como la falta de actualización del 'timeline' y conflictos para iniciar sesión.



Hasta las 08:00 de este lunes, los voceros de las redes sociales no se han pronunciado sobre las razones de interrupción en ninguna de sus plataformas.