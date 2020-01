Extraño virus alerta a las autoridades sanitarias de China

LEA TAMBIÉN

En China hay incertidumbre por la propagación de una extraña cepa de neumonía que -hasta este martes 7 de diciembre del 2019- ha infectado a 59 personas, siete de ellas están en estado crítico. Autoridades sanitarias de la nación oriental abrieron una investigación a escala nacional para determinar su origen.

De acuerdo con información difundida por la cadena internacional de noticias CNN, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan, localidad de China central, señala que los pacientes de la neumonía viral desconocida, registrados desde el 12 diciembre del 2019, están siendo tratados en cuarentena y no se han reportado muertes.



La sintomatología de la neumonía contempla fiebres, dificultad para respirar y radiografías de tórax que muestran lesiones invasivas en los pulmones, según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La presencia del virus -que aún no ha podido ser esclarecida por científicos y autoridades sanitarias de China- causó temor en la ciudadanía por una epidemia que azotó a la región en 2002. Se trató del síndrome respiratorio agudo (SARS, por sus siglas en inglés), una patología contagiosa que causó una pandemia que se propagó en 37 naciones, infectó a cerca de 8 000 personas y causó la muerte de 774 pacientes en menos de un año, desde noviembre de 2002 hasta julio de 2003.



La enfermedad es provocada por un coronavirus, es decir, una extensa familia de virus, que pueden ser causa de diversas patologías humanas y animales, según lo define la OMS.



En medio de las alertas, el Gobierno de China ha decidido expandir un llamado alrededor del continente asiático para mantener alerta la ciudadanía. Sin embargo, descartó que el virus marque el regreso del SARS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS, por sus siglas en inglés) y la gripe aviar.



Los primeros hallazgos de la investigación a cargo de la Comisión de Salud de Wuhan, arrojan que los pacientes tenían un factor común: eran empleados en un mercado de mariscos en la ciudad. El centro comercial permanece cerrado desde el 1 de enero para que pase por un proceso profundo de desinfección. Allí no solo se ofertaban frutos de mar, sino animales como pájaros, conejos y serpientes, seres vivos. Aquello generó preocupación, pues el virus podía haberse transmitido de animales a humanos.



Científicos no descartaron la posibilidad de que el brote haya sido causado por una nueva “neumonía viral. Lo alarmante ahora es si lo vendido en el mercado es una de las razones del brote”, indicó David Hui Shu-Cheong, experto en respiración de la Universidad China de Hong Kong, a CNN.



De acuerdo con el experto, existen patógenos apenas conocidos que son transmitidos a los humanos a través de los animales. El SARS, de hecho, es un ejemplo de ellos, pues germinó en el gato de civeta, un ejemplar salvaje que habita el sur de China, desde donde se difundió la pandemia.



Para el virólogo chino Leo Poon la gravedad del virus y su incidencia en la población depende de si la neumonía se transmite de humano a humano. “Si solo sucede entre animales y humanos, al haberse cerrado el mercado y desinfectado, las posibilidades de que las personas se infecten serán bajas”, afirmó a la CNN.

Como medida de prevención, el Gobierno de China implementó la detección de la temperatura en el aeropuerto y los requisitos de notificación. En Wuhan, por ejemplo, se han dispuesto planes de contingencia inmediatos, como el monitoreo de pasajeros aéreos que viajan desde Wuhan.