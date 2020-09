Estudio descarta reinfección en caso de Guayaquil, pero abre dudas sobre persistencia del SARS-CoV-2

LEA TAMBIÉN

El análisis de un presunto caso de reinfección por covid-19 en Guayaquil determinó que se trata de la misma cepa viral. El paciente de Ecuador resultó positivo a la enfermedad el 7 de abril con sintomatología leve. Y más de cuatro meses después, el 14 de agosto pasado, presentó un cuadro grave, también por coronavirus.

El caso encendió las alertas y se sospechaba de una mutación. Sin embargo, la tarde de este jueves 3 de septiembre de 2020 la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS) informó que no hallaron una nueva cepa de SARS-CoV-2, aunque los estudios revelan que la muestra “presenta variaciones en dos nucleótidos”.



“Estos resultados no permiten concluir que se trata de una reinfección, ya que se requiere de más evidencia científica. Tampoco se puede descartar que se trata de un proceso de persistencia del virus en su huésped”, explica el centro de estudios en un comunicado.



En la investigación participa la Universidad San Francisco de Quito, entidad que colaboró con la secuenciación del genoma del virus. El pasado sábado, el Instituto de Microbiología de esta universidad reportó el primer caso comprobado de reinfección en la capital ecuatoriana, al detectar dos cepas diferentes en un paciente que fue diagnosticado en mayo y luego en agosto.



En su comunicado, la UEES indica que el reciente descubrimiento abre más incógnitas sobre si luego de una primera exposición al virus SARS-CoV-2 se puede generar una defensa inmunológica duradera.



Ecuador registra 107 404 casos confirmados de covid-19 por técnica PCR, según el reporte del Ministerio de Salud Pública del 3 de septiembre del 2020. Con el fin del estado de excepción, el próximo 13 de septiembre, el Gobierno plantea la campaña Yo me cuido, enfocada en la autorregulación y corresponsabilidad ciudadana.