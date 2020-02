Epidemia del nuevo coronavirus dificulta tratamiento de seropositivos chinos, advierte Onusida

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las medidas de cuarentena tomadas en diversas partes de China por el coronavirus de Wuhan, unidas a la congestión de muchos hospitales para tratar a enfermos de Covid-19, dificultan el acceso de los seropositivos chinos a antirretrovirales y otros tratamientos, advierte Onusida.

Un sondeo a miembros de este colectivo realizado por esta organización de Naciones Unidas junto a las autoridades chinas muestra que un tercio de los portadores del VIH en el país corren riesgo de quedarse sin antirretrovirales en cuestión de días debido a las restricciones de movimientos y cuarentenas en muchas ciudades.



Además, casi la mitad de los sondeados subrayaron que no saben dónde conseguir nuevos fármacos para continuar su tratamiento (que suele ser crónico en la mayoría de los seropositivos), por la imposibilidad de regresar a sus localidades de origen o la saturación de muchos centros hospitalarios.

​

De acuerdo con Onusida (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida), la situación se está intentando paliar con ayuda de asociaciones de seropositivos chinas como BaiHuaLin, que trata de contactar con estas personas para facilitar su acceso a fármacos.



Las autoridades sanitarias chinas también intentan coordinar con gobiernos locales medidas para asistir a portadores del VIH con problemas para acceder a sus tratamientos.



Más del 60 por ciento de los seropositivos encuestados señalaron que no tenían suficientes materiales de protección (mascarillas, guantes, desinfectante) para hacer frente al coronavirus, ante lo que Onusida ha prometido donar este tipo de equipamiento a través de asociaciones como BaiHuaLin.



Por otra parte, en tercio de los participantes en el sondeo, realizado del 5 al 10 de febrero, admitieron sentir ansiedad ante la epidemia de Covid-19 y dijeron necesitar apoyo psicosocial, subrayó el comunicado de Onusida.



Según la agencia de la ONU, aún no se tienen datos sobre si los portadores de VIH, virus causante del sida, tienen mayor riesgo de contraer el coronavirus de Wuhan que la población general, y si de hacerlo entraña más riesgos para su salud (en el cómputo global, sólo un 20% de los casos de Covid-19 son graves).

En China hay alrededor de 1,25 millones de portadores de VIH, según cifras de las autoridades sanitarias nacionales y la Organización Mundial de la Salud (OMS).