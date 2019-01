Paulina León, coordinadora de Arte Actual: ‘No queremos que la galería sea un centro cultural’

LEA TAMBIÉN

Usted asumió la coordinación de Arte Actual hace dos semanas, ¿cuál es su diagnóstico sobre la situación del espacio?

Durante sus 11 años de existencia, la galería ha tenido varios altos y bajos, sobre todo a partir de la crisis presupuestaria de las universidades ocurrida a finales del 2015. Desde ese momento se recortó el presupuesto y eso se vio reflejado en una disminución de la actividad de la galería. Espacios como el project room, enfocado más a la experimentación, han estado inactivos en los últimos dos años. Por otro lado, la galería es un espacio consolidado, con líneas de trabajo claras.



¿Cuáles son las líneas de trabajo que generará?

Las líneas con las que vamos a trabajar este año son cuatro: exposiciones, project room, escuela abierta y residencia satélite.



¿Cómo lograr que Arte Actual no dependa solo del presupuesto que le entrega Flacso?

El presupuesto que nos entregó Flacso para este año es de USD 24 000. Es un presupuesto pequeñito si lo comparamos con el de otras instituciones culturales. Lo que vamos a hacer es generar una línea de autogestión para reactivar espacios como el project room. Para eso estoy buscando apoyos con el Ifaic y las embajadas. Vamos a seguir con la Escuela Abierta, que son cursos de educación continua certificados por Flacso. Cada curso tiene un costo entre USD 60 y USD 120.



¿Qué resultados ha generado el vínculo entre la galería y Flacso?



Pertenecemos al departamento de Humanidades. Nuestro trabajo es una de las líneas de vinculación con la comunidad. A lo largo de la década pasada hubo varios proyectos puntuales que vincularon a Arte Actual con la academia y esa es una línea que quiero fortalecer desde el lado creativo. Es una ventaja que la galería sea parte de Flacso porque en la academia existen diversos interlocutores y eso nos enriquece. No me interesa hacer ponencias en este espacio porque para eso ya está la universidad.



Desde hace años, Arte Actual organiza parte de su programa expositivo bajo convocatoria pública, ¿se va a mantener esa modalidad?



Esa línea se va a mantener. La convocatoria para este año se lanzó a finales del 2018. De las 51 propuestas recibidas, el comité de selección escogió tres. La primera muestra que se montará es ‘El ocaso de la naturaleza, ecosistemas y paisajes en el arte ecuatoriano actual’, que reúne el trabajo de 17 artistas contemporáneos; ‘Dimensiones paralelas’ de Cristian Villavicencio; y ‘Volverse piedra’ de Juan Carlos Jiménez.



¿Qué otras muestras se tienen planificadas?



Para este año, también vamos a montar una muestra a propósito del aniversario de los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt. Esta exposición va a estar atada a nuestra residencia satélite, que se realizará en el Parque Nacional Yasuní. La idea es que el grupo de artistas seleccionados hagan primero la residencia y de ahí salgan los insumos para armar la exhibición. Otra de las exposiciones que vamos a montar este año es la nueva edición de Zoco.



¿Cuáles cree que han sido los aportes más importantes de Arte actual dentro del circuito local?



Hay que recordar que Arte Actual nace en el 2007, un momento en el que se empezaban a reactivar los espacios artísticos después del cierre de las galerías, a causas de la crisis bancaria de finales de los noventa. Nació de una manera muy plural, acogiendo a artistas de trayectoria y a artistas emergentes. Ese carácter plural es necesario mantenerlo. Hay espacios como No Lugar o + Arte que están enfocados en artistas emergentes y eso está bien. Me han preguntado si vamos a dar espacio a otras expresiones como el teatro o la danza y he respondido que mi objetivo no es convertir a la galería en un centro cultural. La galería se va a mantener como un espacio para las artes contemporáneas visuales.



¿Hacen falta más galerías en la ciudad?



Creo que hay muy pocas galerías en el país, la mayoría están en Quito. La verdad es que todavía nos quedamos cortos en relación a la comercialización de las obras de arte, algo que nunca ha sido la prioridad de este espacio. Más bien se han buscado, a través de proyectos como Zoco, gestionar otro tipo de economías. Creo que es importante aclarar que Arte Actual nunca se ha denominado a sí mismo como una galería sino como una plataforma de exhibición y de experimentación para pensar y producir las artes visuales contemporáneas.

Biografía



Paulina León es artista, curadora y docente universitaria. Ha impulsado las cinco ediciones del Encuentro Iberoamericano de Arte, Trabajo y Economía. Fue coordinadora del Centro de Arte Contemporáneo. Estudia un doctorado en Investigación Artística en la UCDM.