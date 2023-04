Tony Hawk reveló cuánto dinero ganó con su popular videojuego de PlayStation

El patinador estadounidense Tony Hawk es considerado el mejor de la historia. Foto: Youtube

Diario El Tiempo (Colombia)

En 1999 se lanzó al mercado el primer juego de la saga 'Tony Hawk's Pro Skater' para PlayStation. Si bien la temática era un riesgo, la acogida de los jugadores rompió el mercado y todas las expectativas.

Más de dos décadas después, la franquicia se convirtió en un éxito de cuatro videojuegos, varios remakes y spin-off, con el nombre del famoso skater.

El expatinador de 54 años recientemente reveló la cifra que ganó prestando su imagen para Activision durante una entrevista.

Al ser cuestionado sobre los réditos que obtuvo tras el éxito de su juego, Hawk reveló que ganó mucho más de lo que se imaginaba en un inicio.

Mientras charlaba con los dos presentadores del podcast al que fue invitado, en referencia al cuarto juego de la saga, el considerado mejor patinador de la historia respondió:

"Me propusieron, vamos a lanzar el cuarto juego, los tres últimos siguen en el top 10 de ventas (...) y yo pensaba, que me den USD 1 millón estaría perfecto, cuando el productor sacó su chequera y me dijo, te voy a pagar las utilidades pendientes hasta ahora y me entregó un cheque de USD 4 millones".

Según Hawk, este valor correspondía a los 'royalties anuales', por lo que no sería el total.

Más noticias:

Visita nuestros portales: