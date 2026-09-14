Revelan la causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La actriz estadounidense Hayden Panettiere murió a los 36 años después de consumir una pastilla de oxicodona que, según fuentes policiales citadas por TMZ, estaba adulterada con fentanilo. La intérprete falleció el pasado agosto en Carolina del Sur, donde los servicios de emergencia la encontraron en parada cardiorrespiratoria tras recibir una llamada de socorro.

Panettiere, conocida por sus papeles en ‘Scream’ y por protagonizar las series ‘Heroes’ y ‘Nashville’, ingirió la pastilla el día de su muerte. TMZ señala que varias fuentes policiales vinculadas directamente con el caso creen que el medicamento correspondía a oxicodona adulterada con fentanilo, mientras las autoridades intentan establecer de dónde salió la sustancia.

Las autoridades rastrean el origen de la pastilla

Según TMZ, Panettiere mantenía desde hacía tiempo contacto con un “traficante de drogas” en Los Ángeles. De acuerdo con las fuentes consultadas por el medio, esta persona le proporcionaba distintos medicamentos del mercado negro, entre ellos oxicodona.

El medio especializado en noticias de sociedad también informó que la actriz consumió varias drogas que había comprado a ese proveedor durante el vuelo que realizó desde Los Ángeles hacia Carolina del Sur. El viaje ocurrió el día anterior a su fallecimiento.

La Administración de Control de Drogas (DEA) de Los Ángeles reconstruye ahora la relación entre Panettiere y su supuesto proveedor. La investigación busca rastrear el origen de la pastilla que la actriz consumió antes de morir.

Las fuentes de TMZ, según el propio medio, tienen conocimiento directo del caso y están vinculadas con la investigación. La información sobre la sustancia forma parte de las indagaciones que buscan determinar las circunstancias que rodearon la muerte de la actriz.

La emergencia ocurrió en una residencia de los complejos residenciales Judson Mill Lofts, en Greenville, Carolina del Sur. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron a Panettiere en parada cardiorrespiratoria.

La autopsia preliminar descartó indicios de violencia. El cable no aporta otros elementos sobre las circunstancias de la muerte más allá de los datos conocidos hasta ahora.

Una carrera desde su infancia

Panettiere inició su trayectoria artística como estrella infantil y construyó una carrera que abarcó la televisión y el cine. Además de actuar, también trabajó como modelo y cantante.

Uno de sus personajes más recordados fue Claire Bennet en la serie ‘Heroes‘. Sin embargo, alcanzó especial reconocimiento por su papel de Juliette Barnes en el drama musical ‘Nashville’. La producción tuvo a Panettiere como protagonista durante 128 episodios, emitidos entre 2012 y 2018. Por este trabajo recibió dos nominaciones a los Globos de Oro.

En el cine participó en títulos como ‘Remember the Titans’ (‘Duelo de Titanes’), ‘Raising Helen’ (‘Educando a Helen’ o ‘Mamá a la fuerza’), ‘Ice Princess’ (‘Sueños sobre hielo’ o ‘Soñando, soñando… triunfé patinando’) y ‘Scream 4’.

La actriz también contó públicamente aspectos de su vida personal. En mayo publicó sus memorias, tituladas ‘This Is Me: A Reckoning’, en las que habló sobre las dificultades que enfrentó desde su infancia hasta la edad adulta.

Panettiere murió en agosto, a los 36 años. La información difundida ahora por TMZ apunta al consumo de oxicodona adulterada con fentanilo como un elemento central de la investigación sobre su fallecimiento, mientras la DEA intenta establecer el origen de la pastilla.

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