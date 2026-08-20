Vecinos alertaron al 911 sobre la pareja de Hayden Panettiere antes de su muerte

Las autoridades de Estados Unidos investigan el fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere, ocurrido el 16 de agosto de 2026 en Carolina del Sur.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) se sumó a las pesquisas junto a la policía local para esclarecer las circunstancias del hecho.

🔍 ¿Qué investigan las autoridades sobre Hayden Panettiere?

La Oficina del Forense del Condado de Greenville analiza las causas exactas del deceso de Hayden Panettiere.

Las autoridades descartaron indicios iniciales de violencia, mientras analizan llamadas de emergencia que mencionaron un posible paro cardíaco.

La investigación avanza tras el hallazgo de la actriz en su residencia, donde se encontraba su pareja Brian Hickerson.

Si quieres profundizar en los primeros hallazgos sobre el caso en Carolina del Sur, te recomendamos leer el reporte sobre el fallecimiento de Hayden Panettiere en Greenville.

Novio de Hayden Panettiere.

⚠️ ¿Qué antecedentes tenían la actriz y Brian Hickerson?

Vecinos de West Hollywood recibieron avisos en 2025 para reportar a Brian Hickerson al 911 si ingresaba al edificio de Hayden Panettiere.

El aviso surgió tras múltiples disturbios y episodios de violencia doméstica informados por El Universal.

Hickerson cumplió condena en prisión en 2020 por agresiones físicas contra la reconocida intérprete de la serie ‘Heroes’.

🚔 ¿Cómo reapareció la pareja de la actriz?

Agentes policiales acudieron a verificar el estado de Brian Hickerson en Greenville tras ser visto por primera vez después del deceso.

Fuentes citadas por La Prensa confirmaron que ambos habían viajado juntos desde Los Ángeles antes del trágico acontecimiento.

🎬 ¿Qué trayectoria tuvo la reconocida artista?

Hayden Panettiere destacó internacionalmente por sus papeles en producciones de televisión como ‘Nashville’ y en la saga cinematográfica ‘Scream IV’.

Para conocer más sobre este aspecto y su entorno personal, puedes consultar el historial familiar de Hayden Panettiere.

El proceso forense continuará hasta determinar formalmente la causa oficial de su muerte.

Hayden Panettiere y su novio; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién era el novio de Hayden Panettiere al momento de su muerte? Al momento de su fallecimiento en agosto de 2026, Hayden Panettiere estaba en una relación intermitente con Brian Hickerson, su pareja desde 2018. ❓ ¿Hayden Panettiere y Brian Hickerson seguían juntos en 2026? Sí, aunque su relación fue “on-off”, en 2026 seguían vinculados; en mayo ella dijo estar soltera, pero en agosto se confirmó que viajó y murió junto a Hickerson.

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